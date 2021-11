COVID-19: infectóloga del INS invoca a la población a recibir ambas dosis para evitar contagios en niños

Durante las últimas semanas, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INS) registró un incremento de contagios por coronavirus en menores. Algunos de ellos se encuentran hospitalizados y hay otros casos que han necesitado ingresar a UCI con ventilación mecánica, detalló el director de la institución, Alberto Romero.

La médica infectólogo de la INS, Natalia Vargas, detalló que el aumento de casos graves de la COVID-19 en niños se debe a que aún hay personas que no han recibido las dos dosis.

“Estas personas por lo general contienen una carga viral del virus causante de la COVID-19 mucho más alta de lo normal y debido a esto es mucho más fácil transmitir la COVID-19 a los más pequeños de la casa”, explicó la especialista.

“Si aún no has recibido tus dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, anda a vacunarte. No bajemos la guardia, incluso si estamos vacunados”, agregó.

Según el último reporte oficial del Minsa, en Perú se han aplicado hasta el momento 34,6 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, lo que ha permitido tener ya a 15,5 millones de personas con dos dosis, lo que implica que más del 55% de la población objetivo del país tiene el esquema completo de vacunación.

