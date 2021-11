Chiclayo: denuncian que bebé presenta quemaduras por presunta negligencia en Hospital Las Mercedes

Una madre de familia denunció una presunta negligencia del personal de salud en el hospital Las Mercedes de Chiclayo. Ella afirmó que los especialistas le informaron de una “pequeña mancha” en uno de los pies de su bebé de 15 días de nacido. No obstante, el diagnóstico advierte quemaduras de segundo y tercer grado.

Judith Juárez señaló que el miércoles 27 de octubre su hijo fue ingresado al nosocomio por deshidratación, ya que no quería lactar. “Hace dos días atrás (sábado 30 de octubre) nos informaron que el bebé presentaba una pequeña mancha producto del mismo medicamento que le colocaban, que no era nada grave. Sin embargo, el doctor me dijo que, si se agravaba, iba a necesitar un injerto de piel”, indicó a La República.

Padres del menor. Foto: captura/URPI-LR

Un día después, el domingo 31, el estado de salud habría empeorado, por lo que exigió ver a su bebé. En esa línea, aseguró que una enfermera le permitió el ingreso a escondidas y pudo constatar que su hijo tenía una quemadura a la altura del talón. Los padres exigen una aclaración de las autoridades del hospital.

Descargo

Ante la denuncia expuesta, este diario intentó comunicarse con el área de imagen del hospital Las Mercedes; no obstante, no obtuvo respuesta.