Chanchamayo, Chincha y Sullana: ¿por qué estas provincias siguen con alerta sanitaria alta?

A través del Decreto Supremo 167-2021-PCM y como consecuencia del aumento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19 durante las últimas cuatro semanas, el Gobierno clasificó a Chanchamayo, Chincha y Sullana como las tres únicas provincias del Perú en alerta alta. Del 1 al 14 de noviembre, estas localidades pertenecientes respectivamente a Junín, Ica y Piura estarán sometidas a una inmovilización social obligatoria que empieza a las 11.00 p. m. y culmina a las 4.00 a. m. del día siguiente.

La elevación en las cifras de infectados con el virus de la COVID-19 durante el mes de octubre ha ocasionado que las tres ciudades pasen de alerta moderada a alerta alta, una clasificación que se manifiesta en un mayor número de restricciones para los pobladores.

La doctora Claudia Quezada Osoria, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del hospital Cayetano Heredia de Piura, indicó para este medio que si bien se desconoce en qué medida este incremento de casos vaya a continuar, desde hace varios meses se estaba pronosticando la tercera ola para noviembre o diciembre: “Nosotros estamos preparando ya todo lo necesario para atender a los pacientes a nivel intrahospitalario”.

¿El país se enfrenta a una tercera ola?

La especialista explica que la condición para que se propague una nueva ola es que el incremento de casos se mantenga de una manera sostenida. “Si es que semanalmente vemos que los casos con respecto a las semanas anteriores siguen incrementando en lugar de mantenerse o disminuirse, quiere decir que estamos iniciando esta tercera ola” , señala.

En esta línea, la doctora asegura que la dinámica de sanciones y premios podría contrarrestar el aumento de las cifras. Pedir como requisito, por ejemplo, una vacunación completa para hacer viajes interprovinciales es una buena estategia porque “lo han aplicado en otras ciudades del mundo y ya es hora de que empiece aquí en el Perú”, sugiere Quezada, quien además asegura que si es que llegara a suceder una tercera ola, la vacunación ayudaría a mitigar el impacto.

Las secuelas del feriado largo

Luego de que al fin de semana constituido por el sábado 30 y el domingo 31 de octubre se le sumara el feriado del lunes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y del martes 2 de noviembre, día no laborable decretado por el Gobierno con la finalidad de fomentar el turismo interno, el impacto de este intervalo se traducirá en el avance del virus de la COVID-19, así lo explica la especialista.

“En el caso de Piura, las personas de otras provincias vienen a visitar las playas, entonces, esa movilización hace que se concentre más población y que haya más desplazamiento, un factor de riesgo que favorece la transmisión”, advierte Quezada.

La efectividad del toque de queda

Para las provincias que están clasificadas en el nivel de alerta alto, el horario de toque de queda inicia a las 11.00 p. m y termina a las 4. 00 a. m. Frente a este panorama, la especialista opina que se trata de una medida cuya eficacia disminuye si no se contempla cuál es el horario con mayor afluencia. “Cuidar el horario de tránsito significa cuidar que las personas no estén mucho tiempo fuera de casa, pero habría que también evaluar cuáles son los horarios en los que las personas mayormente salen y no es justamente en la madrugada, sino en horas de la tarde”, argumenta.

Claudia Quezada, además, exhorta a la población a recordar que la pandemia sigue ocupando un espacio en la responsabilidad colectiva: “Es necesario no bajar la guardia, mantener las medidas del distanciamiento social y, sobre todo, vacunarse. Estando vacunados las personas se pueden volver a infectar, pero la severidad es mucho menor. Si esperamos una tercera ola, tratemos de lograr que sea con un menor número de fallecidos y con un menor número de pacientes hospitalizados”.

¿Cuáles son las medidas para las provincias que están en alerta alta?

Está permitida la circulación de vehículos particulares los días domingos.

La inmovilización social obligatoria estricta es de lunes a domingo, de 11.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. del día siguiente.

Los establecimientos comerciales deben cerrar una hora antes del inicio del toque de queda.

Se permite libremente el transporte interprovincial terrestre.

Si bien no hay una restricción de aforo para los espacios abiertos, sí se deben respetar los protocolos y, además, contar con la previa autorización del gobierno local. Asimismo, se recuerda que los eventos masivos, como los carnavales o fiestas costumbristas, no están permitidos. En cuanto a los aforos permitidos en espacios cerrados, existe la siguiente disposición: