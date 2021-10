Teletón 2021 se realizará el 6 de noviembre y no tendrá un monto fijo como meta

Después de dos años, la Teletón vuelve. La campaña de solidaridad con los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios se llevará a cabo este sábado 6 de noviembre, a partir de las 10.00 a. m. y se celebrará solo un día, debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Será transmitida por todos los canales pertenecientes a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

En entrevista con Latina, el hermano Gudiel Sánchez, vocero de Fundación Teletón indicó que el lema de la campaña será “En mi fuerza estás tú” y no tendrá una meta fija de recaudación. Además, comentó que se realizará una Teletón digital los días 5 y 6 de noviembre con algunas figuras públicas del medio peruano.

“Nosotros este año nos hemos reinventado con la pandemia, pues el año pasado no hubo una Teletón como tal. Tiene una nueva modalidad porque como seguimos en pandemia, pues no vamos a tener dos días, solo un día y no tenemos meta este año. La meta es la generosidad de la gente. Lo que logremos será nuestra meta porque sabemos que estamos pasando crisis económica y desempleo por eso no tenemos una meta”, dijo Sánchez.

“Ayuden a seguir ayudando a todas las personas que necesitan de nuestros servicios en los seis diferentes centros que tenemos en todo Perú. Cada sol que ustedes aporten se convierte en un sol para los necesitados de rehabilitación, apoyen esa noble causa, sigan ayudándonos, ayuden a los niños a seguir el proceso de rehabilitación que es tan importante para sus vidas”, agregó.

El hermano Gudiel Sánchez señaló que las personas podrán ayudar a los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios a través de todos los canales del banco BCP: Yape, tarjetas de crédito y débito. Para mayor información, dale click a este enlace.