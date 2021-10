Periodista Lily Salazar recaudó los S/65.000 que necesitaba y será operada este domingo

La periodista Lily Salazar será intervenida quirúrgicamente este domingo 31 de octubre, confirmó su colega de TV Perú, Paola Pejoves. Los familiares de la mujer de prensa, que ha trabajado en diversos medios, anunciaron hace días que necesitaban reunir un total de 65.000 soles para una delicada operación.

La reportera está desde hace días internada en Oncosalud; sin embargo, no podía ser operada, ya que su seguro no cubría tal monto, el cual incluye una prótesis que necesita.

“Tengo una súper buena noticia, mañana operan a Lily Salazar. Gracias a todos los que la apoyaron y enviaron mensajes tan bonitos , la unión de todos ha logrado este milagro”, escribió Paola Pejoves en sus redes sociales.

La periodista Paola Pejoves publicó la noticia a través de sus redes sociales. Foto: captura de pantalla

Este paso fue celebrado por muchos de sus colegas y amigos, quienes no dudaron en enviarle buenas energías mediante el pequeño comunicado.

Al igual que Lily Salazar, la periodista Alessandra Quintana Medina también necesita ayuda. La mujer se encuentra grave desde que cayó de una mototaxi, en Ventanilla. Sus familiares y allegados esperan recaudar 45.000 soles para su tratamiento, operación y medicación que requiere.

La madre de la víctima contó que la joven de 25 años vive con parte de su cráneo alojado en su abdomen.

“El 18 de agosto la operaron del cerebro, pero su cráneo no se lo pudieron poner porque tenía que desinflamar. Después de mes y medio, mi hija sigue luchando por su vida. Los doctores me han indicado que si no la operamos dentro de una semana podría perder su cráneo”, comentó su progenitora a La República.