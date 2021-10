Maltrato animal: abandonan a tres perritos atados a un árbol en San Miguel

En el distrito de San Miguel, unos perritos fueron abandonados a su suerte frente a la clínica municipal de la jurisdicción. Ellos encuentran atados a un árbol. Los vecinos del lugar le han ofrecido agua y comida; sin embargo, no pueden hacerse cargo de los canes, por lo que piden apoyo para que logren conseguir un nuevo hogar.

Por medio de su cuenta de Instagram, la usuaria @eveamj denunció que dejaron a tres canes con sus correas atadas a un árbol que se encuentra cerca a las pistas. Asimismo, dio a conocer que la clínica veterinaria trabaja hasta las 7 p. m., pero luego no podrá brindarle comidas y agua a los animales. A esto, se suma el feriado largo, pues no habrá atención y no podrán ayudarlos.

Foto: @eveamj

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Perú?

Para denunciar un caso de maltrato animal en el Perú, debes seguir los siguientes pasos:

Primer paso: c onseguir pruebas, que pueden ser fotos o vídeos que permitan acreditar el hecho . Es importante procurar identificar al maltratador.

Segundo paso: identificar el lugar donde ocurrieron los sucesos y la dirección exacta.

Tercer paso: antes de presentar las pruebas recabadas, se recomienda realizar una copia de las mismas y mantenerla en tu poder.

¿A quién presento mi denuncia?