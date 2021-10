Presidente de EsSalud sobre investigación preliminar en su contra: “Quien no la debe, no la teme”

Mario Carhuapoma, presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), se pronunció acerca de la actual investigación preliminar por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Semanas atrás, el Ministerio Público abrió una acusación contra él por su designación como coordinador del Gobierno Regional de Ayacucho para el traslado humanitario de personas a su lugar de origen en el inicio de la pandemia.

El funcionario acotó que la acusación es incorrecta, ya que no tenía ningún cargo político, salvo ser docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). “Lo que hay es un tema aparentemente de negociación incompatible cuando el año pasado yo he trabajado o he apoyado en el traslado humanitario. No he sido funcionario porque el artículo 399 del código penal que dice ‘la negociación incompatible o el aprovechamiento del cargo es para funcionarios’, y yo no he sido funcionario”, sostuvo en Canal N desde Trujillo.

“He prestado un servicio al Gobierno Regional Ayacucho siendo profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, esa tipificación es incorrecta, pero si el Ministerio Público lo quiere investigar, perfecto ”, añadió.

Por otro lado, aseguró que no ha tenido ninguna citación. “Todavía no he sido citado, pero mis abogados también están viendo el tema, y además quien no la debe no la teme”, aclaró.

Asimismo, al ser consultado si la ministra Betssy Chávez le solicitó su renuncia al cargo de presidente de EsSalud, respondió que no habían quedado en ello y explicó los detalles que significaría una dimisión.

“Renuncia tiene que haber ciertas causales y debemos ser respetuosos de las normas. La norma ante la presidencia ejecutiva designa por dos años salvo ciertas causales no hay ninguna causal que diga lo contrario. Está en función en los resultados de impacto. Si no hay resultado de impacto, perfecto, damos un paso al costado y seguramente otros podrían hacer una actividad diferente, por el momento todos estamos trabajando”, agregó.