Chiclayo: realizarán operativos durante el Día de la Canción Criolla y Halloween

La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en coordinación con el Ministerio Público, PNP y otras entidades, realizará operativos y acciones para este feriado largo 30 y 31 de octubre, informó el subgerente de Fiscalización de la MPCh, Milko Cabrera.

Durante las intervenciones se verificarán los aforos, protocolos de bioseguridad, expendio de bebidas alcohólicas, entre otros. Los mandos policiales iniciarán su patrullaje a partir de las 21.00 horas.

“El equipo de trabajo de cada comisaría verificará el aforo y consumo de bebidas alcohólicas. El local que no cumpla con las medidas será clausurado por un periodo de siete días. Asimismo, se constatará la seguridad en las edificaciones donde se atiende al público”, manifestó Cabrera a La República.

Se conoció que el Centro de Defensa Civil ha emitido solo dos autorizaciones para espectáculo en público: el recorrido en el cementerio El Carmen, organizado por la Beneficencia, y la fiesta de Halloween en la USAT.

El funcionario agregó que las multas van desde el 30% de una unidad impositiva tributaria (UIT) hasta 2 UIT. “Hay locales que sacan licencias como restaurantes y no lo son, no expenden comida y solo bebidas alcohólicas”. Asimismo, se conoció que se han clausurado cerca de 40 locales en lo que va del mes de octubre.

“Hasta que la población no esté vacunada en su totalidad, no podremos ser flexibles. Cuidémonos, no bajemos la guardia y no veremos afectada la salud de la población”, finalizó.