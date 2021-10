Pluspetrol: el gas sobra, faltan ductos para masificarlo

Por: Raúl Cabrera

Pluspetrol es la principal operadora del Consorcio Camisea. Extrae el gas en la selva cusqueña de La Convención. Funcionarios de esta empresa, durante el foro “Gas Barato Para Cusco: Masificación del Gas Natural de Camisea”, explicaron que hay suficiente recurso energético para masificarlo. Incluso, ante la falta de demanda tienen que reinyectar (devolver el gas) al lugar. La principal causa sería la falta de infraestructura para transportarlo.

Duante el foro, el gerente de Relaciones Institucionales de Pluspetrol, Daniel Guerra Zela, desvirtuó de esta manera las insinuaciones de algunos sectores que argumentaban que el recurso está en extinción. “Dicen que no hay gas natural en Camisea, pero nosotros decimos que el gas es lo que sobra en el país”.

Preciso que el gobierno conoce esta realidad. Ello debido a que permanentemente se reporta a PerúPetro y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Daniel Guerra explicó que producen 1600 millones de pies cúbicos de gas al día (MCFD). De esa cifra, 600 millones son para la exportación y un volumen similar para el consumo interno. El sobrante de 400 MCFD es reinyectado; es decir, se tiene que retornar al reservorio natural debido a que no hay demanda.

Advierte que con el volumen reinyectado se podría abastecer a más de 20 millones de hogares a través de las conexiones domiciliarias.

No es su tarea

De otro lado, Guerra Zela, dijo entender el malestar de la ciudadanía porque aún no se masifica el gas en el país y sobre todo en Cusco. Aclaró que esa tarea no les corresponde. Explicó que el Consorcio Camisea y Pluspetrol tienen la obligación de extraer el recurso energético, pero el resto escapa de sus responsabilidades.

Afirmó que si no hay masificación del recurso es porque no se ha desarrollado una infraestructura adecuada que permita llegar a los hogares. “Si no hay la infraestructura (para masificar el gas) no tenemos cómo hacerles llegar a ustedes (el recurso)”.

Agregó que ellos, como empresa, estan dispuestos a apoyar dichas labores en beneficio de la población.

Distribución de gas

El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente destacó la realización del evento. Explicó que las principales conclusiones del foro es que Petroperú se encargue finalmente de la concesión y distribución del gas para que llegue a los hogares de los peruanos. Aunque aclaró que Cusco ya avanzó en la implementación de gasocentros, que son plantas satélites de regasificación donde se almacena el gas natural que llega por camiones. Benavente sostuvo que esta es una primera estrategia, que debe servir como punto de partida para avanzar con las conexiones domiciliarias.

Dijo que en la región del Cusco se busca beneficiar a más de 100 000 familias con el gas.v

Participaron en foro del gas

En el foro organizado por el Gobierno Regional del Cusco participaron expositores del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Limagas Natural, Petroperú, Calidda, así como representantes de las empresas del consorcio Camisea (Pluspetrol y Transportadora del Gas del Perú TGP).

También estuvieron autoridades cusqueñas, colegios profesionales, organizaciones representativas y la sociedad civil. Todos acordaron alcanzar las conclusiones al Gobierno Central para su implementacion.