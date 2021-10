Critican que el Ministerio de Educación pretenda nombrar sin examen a docentes

Exministros, especialistas y hasta el decano nacional del Colegio de Profesores del Perú se mostraron en contra de la intención de nombrar a los “docentes contratados que han pasado por una decena de evaluaciones” sin tener resultados, como lo anunció el miércoles el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo, quien agregó que “su práctica en las aulas ya los ha calificado”.

Todos coinciden en que esta medida, sin la exigencia de un examen, sería un golpe a la meritocracia que se ha venido implementando desde el 2012, de manera continua, por los gobiernos de Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti.

El decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, Heli Ocaña, afirmó que los docentes, por más tiempo de servicio que tengan, deben pasar por una prueba para ingresar a la carrera pública magisterial por su experiencia, méritos y criterios.

Ocaña reconoció que si bien existe la necesidad de reducir la cifra de 180 mil docentes contratados de escuelas públicas, se tiene que optar por ajustar el concurso de nombramiento, en vez de eliminar la meritocracia.

Una de las recomendaciones (que también propone el Sutep) es que no sean eliminatorios, sino que sean sumatorios los puntajes de las subpruebas de comprensión lectora, razonamiento lógico, conocimientos pedagógicos y las de desempeño en el aula. “Ese es el mayor problema, porque la mayoría se queda en la primera parte, no pasa por el puntaje, y ya no se le mide su experiencia ni su habilidad con los estudiantes”, dijo.

También señaló que en estos años los maestros ya han asimilado las evaluaciones como parte de su preparación. “No podemos volver al pasado cuando se nombraba sin exigencias”.

En esa línea, el extitular del Minedu Idel Vexler señaló que es necesario mejorar el concurso de nombramiento, mas no eliminarlo. “¿O acaso se busca nombrar a los docentes por cuestiones partidarias? La meritocracia debe fortalecerse”.

Vexler sugirió que las preguntas de lógica y comprensión tienen que estar vinculadas a situaciones estrictamente educativas y pedagógicas. “En el 2019, de 200 mil profesores postulantes se nombraron solo 4.450, cuando había 35.000 plazas. Eso sucede porque esta primera subprueba parece una preuniversitaria. Eso debe cambiar”.

“El ministro Gallardo, que es sindicalista (que viene de la Fenate Perú), tiene la oportunidad de crear un programa nacional de capacitación y especialización docente para fortalecer la carrera pública y darle estabilidad a los maestros”, aseveró.

Hay antecedentes

Por su parte, el exviceministro de Educación Jorge Arrunátegui lamentó el anuncio de Gallardo. “Es inaceptable que busquen nombrar masivamente a maestros” sin filtros mínimos.

Hace unas semanas, durante la gestión de Juan Cadillo, hubo intenciones de suavizar el proceso de nombramiento. Luis Bretel, de la Dirección de Desarrollo Docente, renunció.❖

La clave

Se tiene previsto que el 13 de noviembre se realice la prueba escrita del concurso de nombramiento 2021. Se han dispuesto 29 mil plazas para 283 mil postulantes.