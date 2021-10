Especialista sobre masificación del gas: “El problema es que no tenemos la infraestructura, los ductos”

¿Cuán viable es la masificación recientemente anunciada?

Uno de los problemas por los que no se puede avanzar con la masificación del gas es el costo de conexiones domiciliarias en el sur, ciudades que no son Ica, Lima, a donde llega por ductos, es muy alto. El gas en camiones, cisternas, es mucho más caro, por eso necesitamos ductos. Las reservas de gas nada tiene que ver con la masificación.

¿Entonces la renegociación no es determinante para la masificación?

Para masificar se requiere una cantidad mínima de gas. No pasa de cien millones de pies cúbicos para masificar cinco millones de casas que faltan en el Perú. El problema no es la cantidad de gas, el problema es la infraestructura que no la tenemos y que lastimosamente el Estado se ha demorado en desarrollar y promover. Necesitamos una infraestructura con ductos.

¿Retomar el gasoducto del sur?

El anuncio de que van a retomar el gasoducto, es la mejor noticia que podemos tener. Tenemos que cerrar filas todos en el sur, para que este anuncio sea realidad y rápidamente se avance para luego desarrollar la ansiada Petroquímica y otros proyectos que se quedaron en el tintero.

¿Entonces sin infraestructura, la promesa podría fracasar, otra vez?

Transitoriamente deben traer el gas virtual, ese proceso por el que el gas se enfría y se vuelve líquido y luego lo transportan en cisternas. Aquí en Arequipa tenemos más de 9 mil casas con conexiones domiciliarias. En el norte se tiene 150 mil conexiones. Pero el gas va a ser económicamente rentable para todos si el gas llega en ductos. En Lima se tiene más de un millón de conexiones porque todos los peruanos hemos subsidiado los ductos.