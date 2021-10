Miraflores: motociclista atropelló a anciano y horas más tarde fue puesto en libertad

El último viernes 22 de octubre, alrededor del mediodía, el adulto mayor identificado como Ezequiel Guillen Valencia (78) caminaba por la cuadra 38 de la avenida Arequipa, en Miraflores, cuando se dispuso a cruzar la calle para llegar a su domicilio. Sin embargo, en ese momento, seis motos lineales aparecieron a toda velocidad y no se detuvieron por el anciano.

El hombre alzó sus brazos con las bolsas que llevaba para evitar que vayan contra él; sin embargo, fue en vano. Uno de los motociclistas impactó en su contra y lo arrojó unos metros más adelante. En ese momento, los vehículos se detuvieron para observar si la víctima se encontraba bien. Después de esto, siguieron su recorrido.

No obstante, el anciano quedó tendido en la berma por varios minutos hasta que llegó la ayuda médica. La Policía Nacional del Perú (PNP) pudo intervenir al motociclista identificado como Gerardo Villalta Blanco de nacionalidad extranjera, quien fue enviado hacia la comisaría de Miraflores para realizar el manifiesto de lo sucedido.

Según detallaron los familiares a La República, el parte policial está “mal hecho, ya que hay muchos datos que no concuerdan. Y que la motocicleta transitaba a más de 30 kilómetros por hora, siendo esta medida la máxima permitida en la zona”.

“El dato de las dos personas que iban a bordo no aparece en el manifiesto policial, solo aparece una de las personas, a la que primero le ponen 45 años de edad y luego se la cambian a 15 años. Es un documento que está mal hecho. El incidente pasó en la cuadra 38 de la avenida Arequipa y ellos ponen que sucedió en la cuadra 45, incluso el conductor no contaba con brevete y no lo ponen. Solo especifican que la moto no tenía placa y aún así lo han dejado en libertad al conductor”, sostuvo el sobrino de la víctima.

Asimismo, pidió a las autoridades que vuelvan a revisar el caso y que no sea archivado como uno más del montón, puesto que el anciano se encuentra grave en el hospital.