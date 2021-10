Coronavirus en Perú: expertos solicitan al Minsa actualizar medidas sanitarias por estar obsoletas

La toma de temperatura, el uso de protector facial, la desinfección de superficies y calzado; así como el toque de queda tan corto son algunas de las medidas que se establecieron al inicio de la pandemia a fin de prevenir el contagio de la COVID-19. Sin embargo, para algunos expertos estas medidas son obsoletas y ya no deberían ser utilizadas.

Según explicó el director de Investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Mayta- Tristán, estas normas brindan una “falsa seguridad”, pese a que no tienen ningún efecto sobre la trasmisión del virus.

Una de ellas es la medición de temperatura. El especialista indicó que este equipo no nos permite saber si alguien está realmente infectado.

“Las personas empiezan a contagiar antes de hacer fiebre. Hay muchas personas asintomáticas, más aún en un contexto de vacunación”, comentó.

Añadió que las medidas que determine el Gobierno deben estar relacionadas con el contexto que vivimos. “Si bien hay un riesgo de una tercera ola, tenemos una gran cantidad de población ya vacunada. De lo que tenemos que preocuparnos es de cómo hacemos las actividades presenciales seguras”, mencionó Mayta-Tristán.

En esa misma línea, el exministro de Salud Víctor Zamora indicó que existen cinco acciones que se deben continuar aplicando. Estas son la vacunación, el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social y la ventilación en lugares públicos. “No es una medida aislada, se requiere que se apliquen todas juntas”, agregó

Carné de inmunización

Por otro lado, los expertos en salud aconsejaron solicitar el carné de vacunación para asistir a eventos masivos y lugares públicos. Esto a fin de aumentar la inmunización de toda la población objetivo, que es más de 28 millones de personas.

“No es toda la comunidad, eres tú. Si no estás vacunado, no podrás asistir a ningún evento. No tiene sentido cerrar lugares o actividades”, indicó Zamora. Precisó que esta acción debe hacerse en cualquier espacio que congregue más de 100 personas, como los mercados, centros comerciales, fábricas, hospitales y universidades.

Según el secretario del interior del Colegio Médico del Perú (CMP), Edén Galán-Rodas, esta decisión debe ser tomada por el Ministerio de Salud, pero dando un plazo para que se permita que los rezagados puedan aplicarse su primera o segunda dosis. “Esta sería una medida más efectiva. Antes que el toque de queda en horarios que no tienen mucho sentido, mejor sería el carné de vacunación”, dijo. Es momento de actualizar todo.

