Chiclayo: Contraloría detectó retrasos en ejecución de obra de pavimentación de S/ 5,4 millones

La Contraloría General de la República advirtió retrasos en la obra de pavimentación que ejecuta la Municipalidad Distrital de Pimentel (provincia de Chiclayo). Señaló que el ayuntamiento no cauteló que la supervisión cumpla con los plazos establecidos para la aprobación de los adicionales de obra.

El equipo de control verificó que la subgerencia de Obras Públicas de la entidad confirmó que no habían aprobado los adicionales 1, 3, 4, 5 y 6, que demuestra la demora en su tramitación y el incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa de Reconstrucción con Cambios.

PUEDES VER Cajamarca y Lambayeque tienen proyectos de Obras por Impuestos valuados en más de S/ 21 millones

El municipio no entregó a la Contraloría, la documentación sobre los motivos de los adicionales, pues –indicó- que la Fiscalía Provincial de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque recabó los documentos el 28 de junio pasado y no los ha devuelto a la fecha. Sin embargo, la comisión de control evidenció que dicha versión no es cierta, ya que el Ministerio Público no tendría en su poder los informes respecto al proyecto que tiene un costo de S/ 5,4 millones.

El Informe n.° 018-2021 advirtió que la demora en la emisión y notificación de las resoluciones (de los adicionales), podrían causar ampliaciones de plazo y con ello el posible cobro de gastos generales por parte del contratista en perjuicio del Estado.

Trabajos paralizados

La comisión de control inspeccionó la obra que se ejecuta en las calles Miguel Grau, Torres Paz, Chiclayo, José Quiñones, Buenos Aires, Francisco Bolognesi, José Balta y calle Lima, y verificó que no se ejecutan trabajos y no hay presencia de personal obrero y de maquinaria pesada.

PUEDES VER Contraloría advirtió deficiente ejecución presupuestal en Municipalidad Provincial de Chiclayo

El proyecto debió culminar el 12 de setiembre del año en curso, pero la subgerencia de Obras Públicas del municipio informó que, debido a las ampliaciones, el plazo vence el 12 de noviembre próximo. A la fecha, el avance de ejecución de la obra solo alcanzó el 22.34%.