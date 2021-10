Cercado de Lima: miembros de ollas comunes hacen plantón frente al Congreso

Con información de Giuliana Castillo / URPI - LR

La presidenta de la Red de Ollas Comunes, Fortunata Palomini, aseguró que representantes del Congreso le habían confirmado que en la sesión descentralizada —realizada este 28 de octubre en Cajamarca— se discutiría como primer punto el proyecto de ollas comunes. Sin embargo, hasta el momento no se ha debatido el tema en cuestión.

Por su parte, la legisladora de Juntos por el Perú Isabel Cortez Aguirre recibió a una comitiva de las ollas comunes para poder abordar el tema. A su salida, la parlamentaria aseguró que continuará trabajando para el beneficio de esta iniciativa. Además, mostró su desaprobación porque hasta el momento no se había tocado el asunto.

PUEDES VER Puno: empieza vacunación de refuerzo a mayores de 65 años

“Desde mi despacho estamos con todas las energías para que las ollas comunes tenga su ley. Todavía no lo han puesto en agenda del Pleno a pesar de que la presidenta se ha comprometido con nuestras hermanas dirigentes que iba a ser el primer punto que iban a poner. Nos esté causando indignación”, dijo a La República.

La ley de ollas comunes se aprobó en la Comisión de Inclusión Social. No obstante, las dirigentes aseguraron haber pedido que regrese a comisión y sea evaluada, ya que no es acorde a sus necesidades de las ollas, además de que en uno de los artículos se confundiría esta iniciativa con comedores populares. Apuntaron también que no especifica el tiempo en el que se sostendría el beneficio que esta normativa les ofrece y que no incorpora una alimentación saludable, así como compras públicas a la agricultura familiar, lo que dejó entrever que les entregarían alimentos enlatados.

Precisaron que otro de los artículos especifica que se dejará a disposición de los Gobiernos locales el registro en sus territorios, algo que las representantes están en contra por miedo a todas las denuncian que se han realizado anteriormente por el mal manejo de la distribución de alimentos.

PUEDES VER Congreso aprobó por unanimidad la Ley de Emergencia Alimentaria en Perú

Finalmente, requirieron que el proyecto de ley sea aprobado y que se agregue el texto sustitutorio, donde se manifiesta que la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria trabaje de la mano con las ollas comunes y los agricultores para hacer frente a la emergencia alimentaria.