Periodista necesita recaudar S/ 45.000 para operación de cráneo tras sufrir accidente

Por Gianella Aguirre / URPI-LR

La vida de la reportera de Vía TV Alessandra Quintana Medina (25) cambió en un abrir y cerrar de ojos la mañana del 17 de agosto cuando cayó bruscamente de una mototaxi en la avenida Hijos de Grau, en Ventanilla, mientras iba rumbo a su trabajo. Hoy en día sus seres queridos realizan una colecta masiva para recaudar 45.000 soles de la operación de cráneo que la joven requiere para su recuperación.

Ana Medina, madre de la comunicadora, recuerda el momento en que se enteró de lo ocurrido. “Aproximadamente a las 9.00 a. m. fue cuando me pasan la voz que mi hija estaba tirada en la pista porque había sufrido un accidente. Cuando llegué, ella estaba en el pavimento y su cabeza ensangrentada”, comenta.

Según testigos, el cuerpo de Alessandra cayó abruptamente a la pista, mientras la mototaxi seguía su camino sin percatarse del hecho. Dado que el accidente ocurrió a una cuadra de la casa de Quintana Medina, los vecinos alertaron de inmediato a su familia y a los serenos para trasladar a la joven a un nosocomio cercano.

La madre de la periodista indica que su hija se salvó de un milagro, pues los doctores le dijeron que las posibilidades de que Alessandra viviera eran 10 de 100. Actualmente, la joven vive con parte de su cráneo alojado en su abdomen y el tiempo que transcurre es crucial para que el cráneo pueda ser colocado y cubra la zona expuesta del cerebro .

“El 18 de agosto la operaron del cerebro, pero su cráneo no se lo pudieron poner porque tenía que desinflamar. Después de mes y medio, mi hija sigue luchando por su vida. Los doctores me han indicado que si no la operamos dentro de una semana podría perder su cráneo”, indicó la madre de la reportera.

La madre de la periodista indica que antes del accidente, Alessandra era una joven alegre, solidaria y que desde su profesión ayudaba a las causas sociales de su distrito . No obstante, hoy en día la situación de la joven es totalmente distinta dado que permanece postrada en una cama con fuertes dolores de cabeza y no tiene tanta movilidad de su cuerpo.

“Pido que me ayuden a juntar el dinero para que mi hija sea operada y pueda hacer su vida normal. Ella se dedicaba a la ayuda social aquí en Ventanilla y era muy querida por los vecinos”, agrega.

Por otro lado, el confuso accidente que perjudicó la vida de Alessandra viene siendo investigado, pues lo poco que la joven ha podido comentar a sus familiares es que ella no descendió voluntariamente de la mototaxi en donde se desplazaba.

Para cualquier tipo de ayuda monetaria para la operación de la joven periodista puede hacerlo a través de la cuenta bancaria BCP: 19292067987064 o a través de Yape o Plin al número: 953 007 360. La familia quedará muy agradecida.