Mincul: Espectáculos de artes escénicas con autorización municipal están permitidos

Hace algunos días, el Ministerio del Interior informaba que las fiestas y reuniones sociales por Halloween y el Día de la Canción Criolla estaban prohibidas. Al respecto, el Ministerio de Cultura ha precisado que los espectáculos de artes escénicas sí se encuentran permitidos.

A través de un comunicado, la cartera indicó que los espectáculos de artes escénicas (incluido los espectáculos musicales) se podrán llevar a cabo siempre y cuando cuenten con autorización municipal y respeten las disposiciones de bioseguridad .

La institución indicó que los protocolos sectoriales para las actividades de artes escénicas, música y artes visuales, y tradicionales con público, están vigentes desde 14 de setiembre del 2020 tras su aprobación a través de la Resolución Ministerial N.º 242-2020-DM-MC.

Finalmente, Ministerio de Cultura agregó que a lo largo de estos meses se ha venido reestableciendo la reactivación de las actividades de artes escénicas en espacios abiertos y cerrados con un aforo vinculado al nivel de alerta de cada región del Perú. Como se sabe, actualmente, todo el país se encuentra en un nivel de alerta moderado.

Comunicado del Mincul sobre los espectáculos de artes escénicas para este 31 de octubre. Foto: Ministerio de Cultura

No tendrían permiso

Uno de los casos que ha generado controversia en estos días es la decisión de El Huaralino de abrir sus puertas el 31 de octubre, día en el que se realizará un show musical para celebrar la trayectoria artística de la cantante Lucía de la Cruz.

El administrador del establecimiento señaló que se encuentra operando como restaurante, aunque reconoció que no ha pedido permiso para el espectáculo. “Estamos trabajando como restaurante campestre al aire libre y contamos con el plan de contingencia”, dijo Juan Pablo Fernández a Canal N.

Por su parte, Alex Constantino, director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, también dijo que algunas actividades estarán permitidas si cuentan con autorización municipal. No obstante, advirtió que, a la fecha, ningún local lo ha solicitado.