Ejecución de vía en Huancabamba no puede reiniciar hasta asegurar depósitos de materiales

El jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Anatoly Bedriñana Córdova, indicó para La República que no se podrán retomar los trabajos para la ejecución de la carretera Canchaque-Huancabamba hasta que no se cuente con lugares que puedan funcionar como Depósitos de Materiales Excedentes (DME), ya que los que se empleaban con anterioridad no cuentan con las condiciones idóneas y podrían ocasionar desastres, como el aluvión ocurrido durante el mes de marzo de este año, que afectó a decenas de tierras de cultivo e infraestructura en Canchaque.

“No existen lugares adecuados y formales para poder trasladar los residuos producto de la obra (...) Se está haciendo un análisis de estos espacios y se ha constatado que, en estos momentos, los siete botaderos con los que se cuenta en la zona se encuentran colapsados. Son aspectos que hemos venido a constatar para tomar acciones sobre ello (...) No podemos acumular los residuos en cualquier lado, ya que, con las lluvias que vienen, se pueden producir deslizamientos”, apuntó.

Por otro lado, el funcionario público señaló a un medio local que, si no se logra encontrar una solución oportuna que satisfaga las necesidades de la población, existe la posibilidad de que se resuelva el contrato con la empresa ejecutora.

Como se sabe, Bedriñana Córdova llegó a la provincia, junto al jefe de Provías Nacional, para establecer el diálogo con los pobladores de la zona, quienes vienen manifestándose desde hace tres días. Hasta el cierre de esta nota, aún no se había logrado un acuerdo.

Manifestación

Los pobladores del distrito de San Miguel de El Faique, en Huancabamba, llevan tres días de paro indefinido, bloqueando la vía de acceso a la provincia, para exigir el reinicio de los trabajos en la carretera Canchaque-Huancabamba, cuyo tramo I se encuentra paralizado.