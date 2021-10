Cajamarca: adulta mayor desapareció tras cobrar bono y dinero de Pensión 65

El pasado martes 19 de octubre de 2021, Gregoria Cabanillas, una adulta mayor de 77 años, desapareció cuando regresaba a su casa ubicada en el caserío de Ascat, luego de cobrar su bono y el dinero de Pensión 65 en el distrito de Asunción, en la provincia y región de Cajamarca.

Según la versión de Benigno Isaías, su hijo, con quien comparte vivienda, este acompañó a su madre hasta Asunción para que hiciera efectivo los cobros y, a medio trayecto, su progenitora le pidió que tomara el dinero y se adelantara, dado que ella camina más lento: el tramo que normalmente se hace en dos horas, ella lo hacía en tres horas y media.

Hijo asegura que su madre le pidió adelantarse en la caminata, pero ya no volvió. Foto: captura/MarkaTv.pe

Al llegar a su destino, esperó a que doña Gregoria retornara; sin embargo, pasaban las horas y no lo hizo. Cerca de las 6.30 p. m. de aquel martes 19 decidió ir en su búsqueda con la esperanza de encontrarla en casa de algunos de sus familiares, pero estos afirmaron no haberla visto.

“Me siento cansado, desde el día miércoles (20 de octubre) que he empezado, desde las ocho de la mañana, no la puedo ubicar. Toda la zona hemos buscado, me siento cansado. Comencé por los ríos, por las peñas y no la puedo ubicar”, añadió su esposo al periodista Juan Alberto Neira.

Los familiares pidieron apoyo a los policías, ronderos y población en general para la búsqueda, pero hasta el momento no hay rastro de la septuagenaria.