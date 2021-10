VMT: menor de dos años con 21 enfermedades requiere ayuda para tratamiento

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

En un calvario vive la señora Oralia Arteaga Veliz (25), luego que su menor hijo de dos años y siete meses fuera diagnosticado con veintiún malestares en el cuerpo convirtiéndolo en un paciente desahuciado. Desde Villa María Del Triunfo pide apoyo para darle mejor calidad de vida.

“Él nace sano hasta los dos meses, de ahí le llevé a sus controles de su vacuna y es cuando reacciona mal teniendo problemas de salud. Su pronóstico es reservado crónico y puede fallecer en cualquier momento porque convulsiona 50 veces al día, es por eso, que toma un montón de medicamentos”, contó la madre de familia a La República.

Hace tres años, ambos padres se vieron obligados a viajar a Lima desde su natal Bagua por una operación que se le practicó al menor. Actualmente, viven en un cuarto alquilado en Las Lomas de San Gabriel Alto en el Asentamiento Humano La Candelaria, Villa María Del Triunfo, desde donde realizan diversas actividades a fin de recaudar fondos para la salud del niño Abdiel.

“Yo salgo a vender panqueques los días que no llevo a mi bebé a su tratamiento y mi esposo hace cachuelos, ya que los pasajes de ida y vuelta al Instituto Nacional de Salud del Niño me sale 70 soles. Ambos nos turnamos para atender a mi niño y él me ayuda a llevarlo al hospital porque pesa 35 kilos, es muy pesado”, narró la señora Oralia Arteaga.

PUEDES VER San Luis: PNP detuvo a padre acusado de violación sexual a su menor hija de 13 años

La madre del menor en su angustia de no descuidarlo y trabajar para cumplir con sus medicamentos e implementos que necesita, se ha visto afectada en su salud. Ella fue diagnosticada con diabetes y se encuentra preocupada, ya que significa más gastos cuando atraviesa por el peor momento económico por darle esperanzas de vida a su pequeño de dos años.

“Yo como madre me siento desesperada, triste e impotente al verlo así. Con toda esta situación por años, yo contraje diabetes por estar ahí y aún no pierdo la fe y esperanza de encontrar una solución”, expresó con voz baja la progenitora a este diario.