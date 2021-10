La Victoria: capturan a extorsionador que amenazaba con matar a una familia

Con información de Mary Luz Aranda/URPI-LR

Una familia vivió aterrorizada durante seis meses al verse obligada a pagar una gran cantidad de dinero a su extorsionador. Afortunadamente, en la mañana de este martes 26 de octubre, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron capturar en flagrancia a José Raúl Cárdenas Núñez (29), alias ‘Wichi’.

“No existe un motivo o una razón por la cual le haya estado dando dinero, pero por temor hemos seguido. Yo ya me cansé, le daba de 3.000 a 5.000 soles en varias ocasiones y al día de hoy sumaba 20.000 soles”, comentó el agraviado a La República.

El extorsionador pertenece a la banda criminal Los Sanguinarios de Barrios Altos, quienes estarían vinculados con distintos casos de homicidio. Se conoció que este sujeto, a través Whatsapp, mandaba la fotografía de uno de los integrantes de la familia de la víctima, quien finalmente se armó de valor para denunciar su situación.

“Al tomar conocimiento, personal de esta división montó un operativo. Hoy había sido citada la víctima para que pague una suma de dinero para que no atentaran contra su vida. Previamente, el agraviado sacó fotocopia del dinero y concurrió al lugar, y apareció el delincuente, procediéndose a su captura”, informó el comandante de la PNP Josues Pizarro Infante, jefe del Departamento de la División de Robos.

Según la Policía, el detenido aseguró en los mensajes enviados que la banda criminal a la cual pertenece asesinó este mes a Antonia Hinostroza Rojas en Barrios Altos y a Richard Vicente, conocido cevichero de El Agustino, y que, si no le pagaban, la víctima iba a correr con la misma suerte.

“Él aduce que yo hablé mal de su gente y de él en el Callao. Por eso le he tenido que pagar; si no, me iban a matar. Le pagamos y luego me volvieron a pedir más dinero por mí y cedí. Luego pidieron por mí mamá y por el otro y el otro. Gracias a Dios, hoy lo capturó la policía, y que le caiga todo el peso de la ley”, narró el afectado.

Al momento de ser detenido, a alias ‘Wichi’ se le incautó billetes de 4.000 soles, veinte paquetes de PBC y veinte pacos de marihuana. Este sujeto tendría antecedentes por feminicidio en el 2020, secuestro y tráfico ilícito de drogas en el 2012.