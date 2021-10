Halloween: locales realizarán eventos si tienen autorización, pero hasta ahora ninguno la ha solicitado

Ante las constantes convocatorias para Halloween o el Día de la Canción Criolla, el Ministerio del Interior (Mininter) anunció que las reuniones están prohibidas este 31 de octubre, a fin de que no haya aumento de contagios, debido a que aún estamos en emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. No obstante, la institución aclaró que algunos lugares sí podrán realizar actividades, siempre y cuando cuenten con autorización municipal.

Alex Constantino, director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, explicó que los locales con licencia sí tendrán la opción de realizar eventos, pero deberán respetar el aforo y el protocolo contra el coronavirus, según el nivel de alerta.

“Los restaurantes, bares o discotecas cuentan con licencia municipal, pueden hacer (eventos), pero respetando el aforo permitido según el Decreto Supremo 163-2021-PCM”, sostuvo a Canal N.

Sin embargo, recalcó que hasta la fecha no han recibido solicitudes de autorización por parte de empresarios; además, resaltó que ya pasó el plazo de 7 días hábiles para presentar el pedido de garantías para el evento.

“ Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud de autorización por parte de un organizador. Son siete días hábiles y no hemos recibido ninguna solicitud y por ello vamos a fiscalizar. Para los que no tengan autorización iniciaremos el procedimiento sancionador. Hasta el momento no hemos tenido ninguna solicitud”, precisó.

Asimismo, Constantino reiteró que el comunicado está dirigido para toda la ciudadanía, pero sobre todo para los eventos sin autorización que convocan la asistencia para este 31 de octubre.