Coronavirus en Perú: Minsa reporta 483 casos y 17 muertes en las últimas 24 horas

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que los casos de coronavirus ascendieron a 2 197 052 y los fallecimientos llegaron a 200.118. La cartera liderada por Hernando Cevallos reportó que en las últimas 24 horas se confirmaron 483 nuevos casos positivos y 17 decesos en el ámbito nacional.

La entidad precisó que, hasta la noche del 26 de octubre, 3.289 se encuentran hospitalizados mientras que 872 permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). En tanto, 2 175 510 personas cumplieron su periodo de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta en un establecimiento de salud.

Las cifras de contagios se obtuvieron luego de que analizaran 18 867 422 pruebas moleculares y serológicas. También se registraron 793 casos correspondientes a los siete días anteriores.

Minsa: número de hospitalizados por COVID-19 aumentó en las últimas semanas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se ha incrementado el número de hospitalizados por coronavirus en las últimas semanas del mes de octubre. De acuerdo con el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, el aumento se debe a que las personas aún no se vacunan o no completan sus dosis, así como también por el relajamiento de las medidas contra el coronavirus. No obstante, aseguró que el ascenso aún es controlable, dado que solo se ha dado en algunos centros de salud.

“Nosotros tenemos la preocupación porque en las últimas semanas se han ido incrementando los hospitalizados por COVID-19. Hemos visto un repunte, todavía digamos controlable, pero basado principalmente en las personas que no se han vacunado o que se había contagiado en estas reuniones que todavía no están autorizados y que por favor mantengamos seriedad en las medidas de prevención contra el COVID-19″, sostuvo a América Noticias.