COVID-19: incrementa número de hospitalizados en las últimas semanas, según Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que se ha incrementado el número de hospitalizados por coronavirus en las últimas semanas. De acuerdo con el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, el aumento se debe a que las personas aún no se vacunan o no completan sus dosis, así como también por el relajamiento de las medidas contra el coronavirus. No obstante, aseguró que el ascenso aún es controlable, dado que solo se ha dado en algunos centros de salud.

Ante esa situación, instó a la ciudadanía no acudir a eventos masivos, pues son focos de infección de la COVID-19 y recordó que la pandemia aún no ha culminado, pese al avance de la inmunización.

“Nosotros tenemos la preocupación porque en las últimas semanas se han ido incrementando los hospitalizados por COVID-19. Hemos visto un repunte, todavía digamos controlable, pero basado principalmente en las personas que no se han vacunado o que se había contagiado en estas reuniones que todavía no están autorizados y que por favor mantengamos seriedad en las medidas de prevención contra el COVID-19″, sostuvo a América Noticias.

Prohíben fiestas por Halloween y Día de la Canción Criolla

Ante la proliferación de anuncios y convocatorias para celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla, la Dirección de Autorizaciones Especiales y Garantías de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) informó, a través de un comunicado, que no ha emitido ninguna resolución otorgando permisos para fiestas de Halloween, ni para ninguna otra concentración social que conlleve a la aglomeración de gente.