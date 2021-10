Patricia Andrade: “Nuevo gabinete debe informar del plan de retorno a las clases”

Este martes 26 de octubre, a las 6:00 p.m., el Instituto de Estudios Peruanos y la Fundación Gustavo Mohme Llona compartirán un nuevo webinar en Facebook para analizar el retorno a las clases presenciales. Una de las expositoras será la exviceministra Patricia Andrade, quien nos adelanta algunas reflexiones para el debate público.

Esta inestabilidad política, incluyendo el cambio del ministro de Educación, ¿en qué medida afecta la planificación del retorno a clases presenciales?

En general todo cambio afecta. No debería ser así. Pero la tendencia siempre es a cambiar, no solo en los cargos de confianza, sino en las direcciones generales y de línea. Y en esta etapa del año es particularmente riesgoso, porque tiene que ver con crear condiciones para el próximo año. La tendencia es que las nuevas autoridades quieren revisar las estrategias y darle nuevos rumbos. Entonces, sí hay una afectación.

¿Y usted tiene información sobre si el Ministerio de Educación avanzó en términos de planificación para el retorno a clases presenciales?

Más allá del plan de emergencia presentado por el exministro Cadillo, y que ya había iniciado su puesta en acción, de la gestión actual no hemos escuchado señales de si vamos a continuar en la misma línea o si habrá cambios. Eso genera bastante incertidumbre. No tenemos suficiente información sobre qué pasos se están dando en la línea del retorno.

El nuevo gabinete precisamente se presenta este lunes en el Congreso. ¿Deberían informar con nitidez lo que están haciendo respecto del retorno?

Sin duda. Deberían informar, en primer lugar, qué se ha avanzado para generar las condiciones para el próximo año. Ya son dos años de escuelas cerradas en su mayoría. Qué nivel de avance hay y en qué temas debemos poner el acelerador. Esperamos que este lunes se dé un informe exhaustivo de las acciones que están en curso. Y si hubiera algo que se esté redireccionando, también se debería informar de manera transparente y las razones.

¿Qué es lo mínimo indispensable que debe garantizar el Estado para el retorno?

Lo primero son las condiciones sanitarias. Lo segundo: es urgente saber cómo están arrancando los chicos, en qué nivel de desarrollo de sus competencias están, para que los docentes puedan hacer una planificación adaptada al real nivel en que ingresarán los estudiantes. En esto es clave la evaluación. Y un tercer mínimo indispensable es identificar a los chicos que se han desvinculado del sistema o están en riesgo de no volver el próximo año. Esto para tener en claro acciones para recuperarlos.

Pero ya el estado debería tener un mapa claro de esta población en riesgo, ¿verdad?

Así es. Y supuestamente este año se arrancó con ello. Se generó un sistema con los gobiernos regionales para identificar a chicos con riesgo de desvinculación. No sé cuánto se avanzó, porque hemos tenido cambios... tres ministros de Educación en lo que va del año es tremendo. Aquí también los gobiernos regionales tienen un rol muy importante. Necesitamos un mapa territorial. Esa información debe existir ya.

¿Los gobernadores regionales también deben rendir cuentas respecto de esta información?

Definitivamente. El servicio educativo es de responsabilidad de los gobiernos regionales. Pero es una tarea que se debe hacer de la mano con el gobierno nacional. Hay regiones con territorio menos complejo y otros, como Loreto, con población más dispersa. Entonces, ahí el gobierno nacional debe tener un rol mucho más cercano. Y no solo desde el sector Educación, sino en articulación con otros sectores como el Midis, el Mimp y Salud.

Y sobre los docentes, ¿se requiere también intervenciones específicas?, ¿capacitaciones?

Claro. Capacitación ha habido. Es importante reconocer el esfuerzo que hizo el Ministerio de Educación. Ahora, siempre va a ser insuficiente, más aún por la modalidad a distancia. Entonces se necesita un acompañamiento más individualizado y se puede dar desde los gobiernos regionales.

Y en el aspecto curricular, ¿hay ejes temáticos que se tendrían que priorizar?

Sí, pero no olvidemos que el marco curricular habla de articulación de competencias. Entonces, no es solo decir me voy a concentrar en matemáticas, como si otros temas como ciudadanía o lenguaje estuvieran disociados. Eso se planteó desde el 2020: una directiva que planteaba cierta priorización, pero sobre todo articulación. Y ya que tocamos el tema del currículo, hay algo que me gustaría mencionar.

De acuerdo...

Se ha puesto en el plan de emergencia y se está hablando mucho de un nuevo currículo. Y uno se puede preguntar: necesitamos realmente un nuevo currículo o mejoramos la implementación del actual. Creo que ahí se podría desviar esfuerzos y recursos, y se va a generar confusión entre los docentes.

Los esfuerzos deben estar orientados a fortalecer la implementación de este currículo.