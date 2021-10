Mes de los murciélagos

Eduardo Ugarte

Periodista

Mientras que en muchos países se sigue erróneamente satanizando a los murciélagos, secuela de atávico temor a la noche y una irracional interiorización de la novela “Drácula” de Bram Stoker, aumentada con el supuesto inicio de la Covid-19 por un murciélago, en Arequipa se encuentra una de las principales Áreas de Importancia para la Conservación de los Murciélagos (AICOM) del mundo, certificada por la Red Latinoamericana de Conservación de Murciélagos.

Esta área va desde las pampas de Yarabamba y abarca los valles de Vítor, Majes y Ocoña, reconocida por gestión de la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible Sallqa Perú.

El desconocimiento sobre estos mamíferos y sus costumbres, ha formado una memoria falsa en base a la obra de Stoker que no nota frases de la misma como “Recuerda mi amigo, el conocimiento es más fuerte que la memoria y no debemos confiar en lo débil”, y solo porque su vida es nocturna no se fijan en esta otra: “¡Cuán benditas son las personas, cuyas vidas no temen, para quienes el sueño es una bendición que viene todas las noches, y no trae nada más que dulces sueños!”, considerándolos “chupadores de sangre” que en el sueño atacan.

La verdad es que de las 1 430 especies –en Arequipa tenemos 21–, solo dos se alimentan de sangre de aves y una de mamíferos, y por el contrario, los murciélagos son los mamíferos que más servicios ambientales prestan al hombre, pues son dispersores de semillas, controladores de plagas y polinizadores, aparte de que investigaciones sobre su fisiología han aportado al tratamiento de enfermedades degenerativas en el hombre.