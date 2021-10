Extorsionadores disparan contra vivienda de comerciante y balas impactan en su nieto

Un grupo de extorsionadores disparó contra la vivienda de un comerciante en el distrito de El Agustino, luego de que la víctima se negara a pagar cupos. Familiares indicaron que al momento del acto vandálico, las balas impactaron en el nieto del vendedor, quien tiene 10 años.

“Venía de la calle, de traer mi mercadería. Ahorita, yo debería estar muerta, pero me he agachado(...) Yo pensé que eran cohetes; me han disparado desde la reja de mi casa. Yo podría estar muerta ahorita, Mi nieto está mal, exigimos justicia”, contó la esposa del comerciante a Canal N.

Fuentes cercanas al hecho indicaron que el niño tuvo que ser trasladado al Hospital Unanue Hipólito Unanue para que sea atendido de emergencia, ya que dos balas habían impactado en su cuerpo. Su estado de salud es de pronóstico reservado

“Mi nietecito está mal, pido apoyo para que encuentren a estos delincuentes. Toda mi familia está siendo amedrentada, todos, hasta mi hijo que vive en otro país. ¿Cómo pudieron hacer eso? Es un niño de 10 años”, dijo angustiada.

Chávez indicó que viene recibiendo advertencias de muerte al igual que sus allegados; además, refirió que su hijo que reside en España también es intimidado por los mismos hampones. La Policía Nacional del Perú ya se encuentra investigando el caso mediante los oficiales de la Depincri en El Agustino.

Finalmente, la familia exigió a las autoridades mayor seguridad en la zona, pues no es la primera vez que son amenazados por estos facinerosos y víctimas de ataques por el pago de cupos.