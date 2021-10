Señor de los Milagros: Monasterio de Carmelitas Descalzas pide no llevar a niños a Las Nazarenas

Durante una entrevista, María Rosa Álvarez, encargada del área de Comunicaciones del Monasterio Nazarenas de Carmelitas Descalzas instó a los padres de familia a acudir al iglesia de Las Nazarenas sin niños, pues se estaba reportando aglomeración de personas en los exteriores. Asimismo, reiteró que las colas son diferentes y el tiempo que los feligreses pueden estar en presencia del Señor de los Milagros se ha reducido.

“Estamos recomendando (que los niños) no vengan, y, si vienen, por favor que los tengan bien agarrados de la mano. Hay partes que no son muy recomendables porque pasan los carros, hay mucha gente. Tenemos que tomar conciencia también de ello. De preferencia que no los traigan, pero si lo hacen con mucho cuidado y mucha responsabilidad”, dijo a Canal N.

Asimismo, recalcó que se están respetando las medidas sanitarias como el distanciamiento social, uso de doble mascarilla y alcohol en gel para evitar el incremento de contagios por el nuevo coronavirus.

¿Desde qué día y hasta cuándo se podrá ir al santuario?

El horario de atención está vigente desde el viernes 10, y permanecerá así hasta el domingo 31 de octubre, en el horario de 7.30 a. m. a 6.00 p. m. Los días centrales de festividad serán el 18 y 28 de octubre.

¿Cuándo serán las misas presenciales?

Según difundieron los organizadores, se celebrarán misas presenciales en los siguientes horarios: 7.00 a. m., 9.00 a. m., 12.00 m., 1.30 p. m., 4.00 p. m., 5.30 p. m. Por otro lado, también informaron que a las 7.00 p. m. y 8.00 p. m. se realizarán eucaristías, pero que solo serán transmitidas a través de las redes sociales de Nazarenas TV.