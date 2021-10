Huber Valdivia: “Tarde o temprano la adenda 13 va a trabar Majes por muchos años”

Por: Elizabeth Huanca.

En esta entrevista, el exviceminitro de agricultura, Huber Valdivia, muestra sus reparos a la firma de la adenda 13 del proyecto Majes II en la región Arequipa. Advierte que no hay justificación técnica y que Contraloría tarde o temprano intervendrá y paralizará las obras.

La aprobación de la adenda 13 ha entrado a su última etapa, depende del Consejo Regional. Ud. la cuestiona ¿Por qué?

No creo que estemos en la última etapa, creo que estamos en el inicio de una tromba que va a traer muchos problemas y trabar Majes por muchos años. La Contraloría ha identificado riesgos y hecho recomendaciones.

La opinión de Contraloría no es vinculante para la firma de la adenda…

No es competencia de Contraloría oponerse o dar luz verde. Identifica el problema y te lo dice, sino le haces caso es tu problema.

Sin embargo, la Contraloría ha reconocido que sí hay nuevas circunstancias, lo que da luz verde para firmar la adenda

Lo que la Contraloría ha hecho es a dvertir que no hay nuevas circunstancias para aprobar la adenda 13 . Solo se ha considerado al cambio climático, que en mi opinión y en la de varios expertos, no existe. Se habla de una pérdida por evaporación de 0,14 m3/seg. Significa que de las 38 mil 500 hectáreas de Majes II, no vas a poder irrigar 10 ha. Se ha identificado este riesgo, en pocas palabras le dice al GRA ve tú lo que haces (…) Con una acción concurrente, luego observará que la inversión de US$ 104 millones no está justificada.

Sin embargo, el MEF, Pro inversión ya aprobaron la adenda ...

El MEF analiza rentabilidad, costo financiero. No cabe duda que desde ese punto de vista Majes es exquisito, por 104 millones no lo van a detener porque va a responder con generación de empleo, PBI no cabe la menor duda. El proyecto es rentable. Pero en el plano técnico-legal no existen nuevas circunstancias. MEF no tiene competencia para identificar los aspectos contractuales posteriores, lo que sí hace Contraloría. Percibo que se está retirando ladrillos de la base de un edificio de 20 pisos que se va a caer.

¿Cree que tarde o temprano Majes II se va a volver a entrampar?

Segurísimo. Hay proyectos como Chavimochic que estando al 80% lo han paralizado por razones técnicas y legales. Ancascocha, un proyecto que avanzó en 20%, intervino Contraloría y Poder Judicial y lo paralizó. No es cuestión de tomarse la foto iniciando el proyecto, sino analizar que implicancia a futuro tiene el paquete de recomendaciones y riesgos que ha dado la Contraloría.

A su criterio ¿no debería darse la aprobación a la adenda 13 y aprobar el proyecto original?

Es una alternativa. Una opción extrema es volver al proyecto original, hacerlo de acuerdo al contrato de 2010.

¿Si se hace ello el Concesionario plantearía un arbitraje?