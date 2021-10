Chorrillos: decenas de familias aprovecharon el sol para asistir a la playa Agua Dulce

Decenas de personas asistieron este sábado a la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Como el país sigue sumergido en la pandemia de la COVID-19, los asistentes deben respetar ciertas recomendaciones del Ministerio de Salud (Minsa), como el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento social.

Una de las ciudadanas contó a las cámaras de Canal N que los boxes los están alquilando a 25 soles por todo el día. Detalló que por este monto te dan una mesa con sombrilla y cuatro sillas. La asistente, asimismo, dijo que optó por esta nueva opción para cuidarse del virus que ya ha matado a más de 200.000 personas en el Perú.

“Me ha costado 25 soles por todo el día. No es necesario, pero es cómodo. También lo hago por el distanciamiento social”, argumentó la mujer este sábado.

Ciudadanos aprovecharon el fin de semana para asistir al balneario de Chorrillos. Foto: John Reyes/La República

Durante el recorrido, la periodista de dicho medio también se percató que no todos los asistentes estaban cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Algunos no tenían bien puesto el cubrebocas o simplemente no lo llevaban.

En el lugar, solo había tres agentes del Serenazgo de la Municipalidad de Chorrillos, quienes estaban resguardando la zona y vigilando que los ciudadanos acaten las recomendaciones del Minsa.

El Ejecutivo, ante el descenso de casos y muertes por COVID-19, dio luz verde a las personas para que puedan asistir a cualquier playa a nivel nacional. La flexibilidad de la medida también alcanza a los ríos, lagunas y lagos que estén en las provincias de alerta moderada.

Por la pandemia están alquilando boxes, donde vienen una mesa con sombrilla y cuatro sillas. Foto: John Reyes/La República

Recomendaciones