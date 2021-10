Arequipa: No vacunados ocupan la mayoría de camas UCI

Por: Elizabeth Huanca

Arequipa vive en silencio pandémico frente a la COVID- 19, en las últimas semanas. Sin embargo, hay datos que alertan de la presencia del virus en su rostro más letal.

A la fecha, el 52% de las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de la región están ocupadas con pacientes graves. Entre hospitales y clínicas privadas se cuentan 114 camas UCI Covid disponibles, de ellas sesenta están ocupadas. En EsSalud, por ejemplo, de las 60 habilitadas, 30 tienen pacientes críticos.

En el hospital Honorio Delgado, 15 de las 20 camas UCI tienen pacientes. En el caso de las clínicas, solo la disponibilidad es de siete, el resto también está ocupado.

La data fue ofrecida por el director ejecutivo de Salud de las Personas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Ruperto Dueñas Carpio, durante el Foro Balance del Sistema de Salud frente a la COVID -19, organizado por la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, grupo conformado por las principales universidades de la región.

Dueñas revela que los pacientes hospitalizados en UCI tienen entre 20 y 40 años de edad y poseen una característica común: casi el 100% no fue vacunado o solo cuenta con una dosis. “Por eso es que el grado de ocupabilidad de camas no varía o reduce”, lamenta. En ese contexto recuerda, que la posible tercera ola de la pandemia, golpeará con fuerza a la población joven no vacunada, además de niños y adolescentes.

La preocupación por la vulnerabilidad de este grupo etario tiene fundamento. Y es que Arequipa, si bien supera el índice de vacunación a nivel nacional (57.16%) figura entre las regiones con cobertura de vacunación “en rojo” de la población entre 30 a 39 años. En este grupo etario apenas se llega al 51.4%. A la fecha, de acuerdo al registro del Ministerio de Salud (Minsa) falta vacunar a 77 mil 368 personas en ese rango.

La población de entre 23 a 29 años, también inquieta. En las jornadas de vacunación se les inmunizó al 44.2% . Se estima que no han recibido ninguna dosis 53 mil 763 jóvenes, aunque en este caso, según Dueñas, aun se tiene pendiente campañas de segundas dosis para este grupo .

Vacuna, la mejor opción

El funcionario, explica que, frente a este escenario, corresponde acelerar el ritmo de la vacunación. En la región, de acuerdo al cronograma de inmunización, se deberá inocular a adolescentes entre 12 a 15 años y culminar la segunda dosis de la población entre 15 y 17 años de edad hasta fin de año. De este grupo se ha vacunado a más de 30 mil.

Dueñas reconoce que hay presión para no inmunizar a los menores de 15 años. No obstante, cabe señalar, que la disposición de continuar con ello, viene del Gobierno regional. La prioridad para el Ministerio de Salud (el que se opone) es cerrar brechas de los grupos etarios renuentes a la vacuna o que por diversas razones no se han inmunizado.

Bajo ese criterio, la Geresa prepara estrategias para atender la última demanda y hacer campañas en favor de los rezagados antes que la tercera ola golpee con fuerza a la región. También se implementarán nuevas medidas. Se apunta a habilitar clinibuses que recorran la ciudad , especialmente en los centros de mayor concentración de personas, así como puestos fijos de inmunización que serían los propios establecimientos de salud.

Adicionalmente se vacuna al personal de salud con la tercera dosis . Al concluir ello, el objetivo es que la atención a pacientes no COVID sea de forma presencial.

Variante Delta predomina en Arequipa

La variante Delta del Sars-Cov-2, de forma progresiva se convierte en la mutación dominante en el país y Arequipa , según el Instituto Nacional de Salud (INS). Empero su avance todavía no dispara la tercera ola.

En las últimas cuatro semanas epidemiológicas, las muestras secuenciadas que resultaron Delta en Arequipa subieron del 47.06% al 70%. En la última semana, detectaron 7 muestras de Delta, 2 de Gamma y 1 de Lambda . Con ello se repite la tendencia mundial, de Delta como variante dominante del coronavirus entre los nuevos casos.

El director del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa), Jorge Ballón, sostiene que la vacunación impide que los casos graves se disparen y saturen los hospitales. Incluso considera que la transmisión seguiría continuando, pero la mayoría de casos son asintomáticos o leves, gracias la inmunización.

La cifra también demuestra que las vacunas sirven para contrarrestar los casos graves causados por las nuevas variantes. En Arequipa, 56% de población objetivo completó su esquema de vacunación.