Roban mototaxi estacionada afuera de vivienda: “La compré solo hace tres meses”

Con información de Giuliana Castillo / URPI-LR

Una mototaxi con placa 5421PB fue robada afuera de una de las viviendas en la asociación Los Nisperos, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. El hecho ocurrió a plena luz del día. Según la víctima, la denuncia fue puesta en la comisaria Sol de Oro y fue derivada a la Diroves Norte. Sin embargo, asegura que hasta el momento no han iniciado las investigaciones.

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron el momento en que este delincuente se acerca a la mototaxi, abre la puerta, desactiva la alarma y rompe el seguro de la moto. Tras ello, y para no causar sospecha, empuja el vehículo y pasos más adelantes enciende el motor y huye. Todo sucedió en un minuto.

La mototaxi fue comprada hace 3 meses y es de la marca HDM color rojo, año 2021 y pertenecía a la empresa 13 de mayo SAC.

“Llegue 7.35 a. m., subí y me he demorado 20 minutos, cuando baje ya no estaba la moto. La compre hace 3 meses con mis ahorros y es mi única herramienta de trabajo ”, expresó.

Agregó que, según vio en las cámaras de seguridad, el delincuente habría llegado hasta el lugar en una moto lineal junto a su cómplice. Además, asegura que está zona los robos son constantes.

La víctima pide a las autoridades que inicien las investigaciones y encuentren su única herramienta de trabajo, debido a que sufre de una enfermedad que le impide regresar a su antiguo trabajo de panadero.