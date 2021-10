Exdirector de hospital en Arequipa: Me sacan porque me negué abrir un servicio incompleto

El exdirector médico del hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, Gustavo Tohalino Meza, consideró que su destitución del cargo se debe a represalias en su contra. Indicó que días atrás, se opuso a la propuesta del gerente de Salud Christian Nova, de reabrir la nueva Emergencia del hospital. Su negativa se debe a la falta de equipos médicos.

Esta infraestructura fue inaugurada en marzo pasado. Incluso estuvo presente el ex presidente Francisco Sagasti. “Me da lástima, pero aparentemente decir la verdad y mencionar que no tenemos los equipos necesarios, ha traído como consecuencia este tipo de decisiones”, indicó Tohalino.

El especialista refirió que otro motivo de su destitución sería el haberse negado a transferir al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), 2 millones de soles que tenían destinado para el pago de personal y guardia.

Tohalino precisó que actualmente la nueva infraestructura de Emergencia no puede ser utilizada no solo por la falta de equipos sino también de mobiliario. “Es todo un complemento. Contamos con infraestructura, contamos con personal, pero no tenemos equipos. El mobiliario que se tenía se ha dañado.Por ejemplo, si ocurriera un accidente de tránsito, no podríamos atender a los pacientes. No debemos abrir improvisadamente”, indicó.

Además, recordó que en febrero pasado cuando elaboraron las especificaciones técnicas de los equipos que requerían, las autoridades les indicaron que se tenía 9 millones de soles como presupuesto, pero hasta la fecha no han atendido su pedido.