¿Toque de queda en Perú por dos horas es viable? Especialistas opinan sobre nuevo horario de inmovilización

El Ejecutivo, a mando del presidente Pedro Castillo Terrones, dispuso que el toque de queda en todo el Perú sea desde las 2.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. Sin embargo, esta medida reducida a solo dos horas ha hecho que surjan dudas. ¿Realmente debería seguir esta inmovilización social obligatoria? ¿Aportaría en la reducción de los casos COVID-19 en el país?

Ante ello, La República consultó con algunos especialistas para conocer su posición respecto a esta restricción. Cabe resaltar que el toque de queda fue implementado durante el gobierno de Martín Vizcarra y fue ampliado durante la gestión de transición de Francisco Sagasti.

¿Seguimos con el toque de queda en Perú?

El infectólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Carlos Medina, indicó que esta restricción del toque de queda no tendría sentido al solo ser de dos horas. Asimismo, precisó que no aportaría positivamente en una reducción de los casos.

“Es una medida no es una medida efectiva. ¿Quién sale a estas horas? Salvo que están pretendiendo de que las personas no salgan muy tarde de sus reuniones, lo cual no contribuye (...). Hacer un toque de queda de 2.00 a 4.00 a. m. y distribuir personal para vigilar para ello sería malgastar este recurso (..) No tiene sentido un toque de queda con estas características”, mencionó.

En esa línea, recomendó que los agentes que supervisan la ciudad en horario de inmovilización deberían ser utilizados para otro tipo de restricciones. “Debería usarse a este personal para que vigilen los aforos en lugares cerrados o aglomeración. En ningún lugar, se cumplen estos aforos determinados porque no hay fiscalización mejor. Las municipalidades deberían tener ya los puntos más calientes donde hay más personas y con esta información, los efectivos vayan allá a supervisar”, aseveró.

En esa línea, la especialista Camille Webb precisó que los esfuerzos del Ejecutivo deben ser orientados al control de aforos y a la vacunación contra la COVID-19.

“Probablemente, esta medida (toque de queda) de solo dos horas es disuadir a las personas que se reúnen o reuniones públicas más grande. Lo más probable es que no tengan un impacto en ello, ya que las personas se siguen reuniendo. Tampoco considero que un toque de queda más amplio sea bueno. No creo que se deba enfocar en ello ahora”, acotó

¿Toque de queda este 31 de octubre?

Para James Gutiérrez, infectólogo y presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, el Ejecutivo debe considerar el 31 de octubre, ya que muchas personas saldrán por las festividades como Halloween y el Día de la Canción Criolla.

“No sé por qué han hecho feriados tan seguidos si es con el objetivo de que viajen o se contagien. Así también, aún estamos en una segunda ola que podría volverse una tercera si no se da el cuidado necesario. El Gobierno debe ampliar el toque de queda porque es una burla solo dos horas”, dijo.

Halloween se celebra el 31 de octubre. Foto: EFE

¿A que hora inicia el toque de queda en Lima?

El toque de queda en Lima y todo el Perú inicia a las 2.00 a. m. y culmina a las 4.00 a. m. Esto debido a que el Gobierno quiere que se incrementen las ventas de los negocios que estuvieron cerrados por la pandemia.

Multa por salir en toque de queda