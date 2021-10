Chiclayo: ambulantes del Modelo protestan contra Marcos Gasco por no dialogar para reubicación

Ante la negativa de entablar diálogo para consolidar la reubicación, los comerciantes ambulantes del mercado Modelo protestaron contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), Marcos Gasco. “Queremos trabajar”, “Exigimos reubicación”, “Mentiroso, solo quiso votos”, fueron l as frases que se repitieron, en más de una vez.

Los incidentes se registraron en la calle Arica (colindante con el centro de abastos) cuando la autoridad municipal llegó a participar de una campaña médica. Fue en ese momento, que los ambulantes pidieron a Gasco ser escuchados a fin que haya una alternativa viable a su problemática.

“Qué hacemos, no tenemos trabajo. Levantamos nuestra voz de protesta para que nos escuchen, pues no tenemos dinero para dar de comer a nuestros hijos”, expresó el comerciante, Renzo Hernández.

Sin embargo, el burgomaestre hizo caso omiso y se desplazó por la zona con resguardo policial. Sin atender los reclamos de los negociantes, Gasco se retiró del lugar.

Los informales retomaron a las calles colindantes al Modelo, pese a la presencia policial. Foto: La República

Exigen medidas

Esta situación, conllevó a que los comerciantes cuestionaran la labor que desarrolla el alcalde de Chiclayo, incluso advirtieron que podría registrarse víctimas mortales, pues continuarán en las calles.

Los ambulantes aseguraron estar desamparados y sin recibir un respaldo de la comuna, respecto a la reubicación a un centro comercial estratégico, que asegure ventas.

“El municipio realizó un empadronamiento para que nos lleve a mercados que no tienen condiciones, no habría ventas . No hay criterio técnico, pero sí ineptitud y abuso de autoridad”, aseveró Hernández a La República.

“Soy un padre de dos niños y vendo ropa para alimentar a mis hijos, así como para pagar la luz y el agua”, expresó otro de los negociantes.

Retorno de ambulantes

Son siete días del operativo policial que logró la recuperación de los espacios públicos, que se encontraban invadidos por 6.000 informales. La medida se cumplió en el marco de la sentencia del Segundo Juzgado Civil.

Los informales de manera progresiva han retornado a la zona de intervención, que comprende las calles Arica, Juan Cúglievan y Manuel Pardo, así como las avenidas Luis Gonzáles, Balta, Pedro Ruiz.