Cercado de Lima: delincuente encapuchado roba mototaxi en 30 segundos

Con información de Pamela Advíncula / URPI-LR

El último sábado 16 de octubre, un delincuente encapuchado se llevó en solo 30 segundos la mototaxi de un padre de familia, quien se quedó sin su herramienta de trabajo. El hecho ocurrió en la cuadra 11 del jirón Puno, en el Cercado de Lima.

Según cuenta la víctima, dejó el vehículo estacionado afuera de la casa de su madre. Posteriormente, luego de llegar de trabajar de madrugada se dio con la sorpresa de que su mototaxi ya no estaba.

“Yo llegaba de trabajar como a las 2.00 a. m. porque de ahí iba a salir a trabajar nuevamente y al levantarme ya no estaba. La moto es mi herramienta de trabajo, con eso sostengo a mi familia, era mi proyección: juntar dinero porque tengo una bebé de 7 meses. ¿Ahora cómo voy a hacer?”, denunció la víctima Julien Campos a La Republica.

Según se vio en imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, un sujeto encapuchado bajó de un mototaxi que se hallaba en el cruce de los jirones Puno con Cangallo. Su cómplice quedó haciendo guardia en el lugar mientras este se dirigía directamente hacia donde se hallaba la moto de Julien.

Solo bastaron 30 segundos para llevar la moto caminando cerca al jirón Cangallo, donde lo esperaba su compinche. Luego la encendieron y huyeron por todo el jirón Cangallo. Su cómplice lo siguió y todo quedó registrado en imágenes.

Pide ayuda

La víctima del robo contó que puso la denuncia en la comisaría de Cotabambas, pero todo pareció quedar ahí, ya que señaló que no lo han llamado para dar seguimiento a su caso.

“Yo mismo he tenido que preguntar a vecinos, pedir cámaras de seguridad, ver la manera de dar con algo que me permita dar con los ladrones. He obtenido imágenes donde se ve que ellos huyen por todo el jirón Cangallo, pasan incluso por la puerta de la morgue. Espero que la Policía le dé importancia a mi caso, por ahora estoy realizando cachuelos para sostenerme”, agregó Campos.

El vehículo menor robado era una mototaxi color azul marca Lumers, del año 2021, modelo LMR 150A y de placa 9585-JB. Para cualquier tipo de información o apoyo a la víctima, puedes comunicarte al número 930 626 106.