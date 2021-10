Arequipa: cuestionan plazo límite de adenda 13 del proyecto Majes Siguas II

El consejero regional de Arequipa José Luis Hancco, señaló que no existe plazo límite para aprobar la adenda 13 del proyecto Majes Siguas II. Incluso considera que la concesionaria no tendría base legal para pedir un arbitraje en caso no se apruebe la adenda antes de la fecha.

Hancco junto al abogado Arturo Salas de la organización Solidaria, indicaron que el Texto Único Ordenado (TUO) original de la concesión, no establece como causal de arbitraje ante la falta de entendimiento entre las partes. Vale recordar que la adenda 13, que contempla una serie de cambios al contrato original, fue propuesto por la concesionaria Cobra.

Hancco y Salas, también incidieron en las observaciones que hizo Contraloría en setiembre a la adenda, como la inexistencia de una cláusula anticorrupción.

El proyecto de irrigación Majes Siguas II, está paralizado desde diciembre del 2017; luego que la concesionaria sugiriera modificaciones al contrato original, como el cambio de sistema de riego, que implicaría un incremento al presupuesto de 104 millones de dólares. El monto será garantizado por el Estado.

El texto de la adenda tuvo visto bueno de Pro Inversión y el Ministerio de Economía y Finanzas. Contraloría advirtió cuatro riesgos ante los cuáles el gobierno regional presentó un plan de acción.v