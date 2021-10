Surco: octogenaria pide ayuda para desalojar a inquilino que tiene sin pagar renta desde hace 6 años

Abuso. Una situación calamitosa es la que vive Martha Cristina Cabrera Winkelried de 82 años, quien se genera el sustento para sí misma a través del alquiler de cuartos de su casa ubicada en la cuadra 3 de Alguaciles en la urbanización Las Gardenias en Surco. Sin embargo, Paul Abdul Valdez Chávez a pesar de contar con ordenes judiciales para ser desalojado, se muestra renuente y no cumple por lo establecido por las autoridades.

Cabrera ha acudido en reiteradas ocasiones a la comisaría de la zona, ha interpuesto diversas denuncias a esta persona que incluso indica la octogenaria la ha agredido lanzándole rocas por haberle quitado la luz, no obstante, el contexto se mantiene adverso para la víctima de este tormento.

“Está aquí hace 6 años y solo me ha pagado 7 meses, entra con gente desde el techo, gente que no vive aquí y nunca me da razón de nada. Su mamá fue quien vino con él para hacer el contrato, pero finalmente él firmó porque el contrato está a su nombre. Sin embargo, cuando yo le pido que me pague lo que corresponde, me dice que hable con su mamá que él no tiene nada que responder”, indica la denunciante a La República.

En esa misma línea, Martha comentó que, ella se encuentra sumamente desesperada por esta situación, su estado de salud es delicado y no comprende cómo esta persona insiste en no cumplir con lo determinado por uno de los poderes del Estado.

“Tengo 82 años, estoy mal de salud, he acudido a todas las vías posibles para que me puedan ayudar y nadie me hace caso, en cualquier momento me puedo morir y esta persona se va a quedar en mi casa, ¿Quién va a ayudarme si ni la policía ni el poder judicial hacen algo, estoy desesperada”, comentó mortificada Cabrera.

Gustavo, uno de los nietos quien se comunicó con este diario para poder dar a conocer el caso de su abuela, explicó que ellos, como familiares de la señora, también han intentado hacer todo lo que está a su alcance para poder ayudar a su pariente, no obstante el resultado es el mismo.

“Me duele ver a mi abuelita sufriendo por esto, son muchos años y esta persona no paga. Ella tiene muchos gastos por sus medicinas y nosotros la apoyamos, pero no es suficiente. El estar así también le hace mal, no es dable que las autoridades no tomen consideración con este tipo de casos, realmente necesitamos recibir una reacción por parte de las entidades competentes”.

Al cierre de este informe, intentamos comunicarnos con Valdez Chávez por diversos medios para obtener su descargo, sin embargo, no hemos podido obtener respuesta alguna.