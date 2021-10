Piura: universitarios podrían regresar a clases presenciales, pero los escolares aún no

Autoridades educativas de la región de Piura estimaron que el regreso a clases presenciales para el año 2022 se ejecutará solo en jóvenes universitarios, mientras que esto no se dará en los escolares de los niveles secundaria y primaria.

El rector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), Omar Vences, manifestó que la casa superior de estudios se encuentra trabajando, junto con la Dirección Regional de Salud (Diresa), en un protocolo que evite la propagación de la COVID-19 en los universitarios.

Omar Vences solicita trabajar en conjunto para el bien universitario. Foto: UNP

Aseveró que para la reintegración de los estudiantes es necesario que todos hayan completado el proceso de vacunación contra el coronavirus con el objetivo de evitar estados de salud graves en caso de infección.

“Ya lo he dicho y es que la vacunación en los universitarios es requisito indispensable para que se reinicien las clases. Estamos haciendo un padrón con los chicos que no se han vacunado, también del personal administrativo y los docentes. También se buscará vacunar al núcleo familiar de los universitarios que no se han vacunado para tener la seguridad que el retorno del alumno es seguro y no perjudicará a quien está cuidándose”, señaló.

Por su parte, el director regional de Educación, Elvis Bonifaz, sostuvo que aún no hay las garantías sanitarias mínimas para el retorno a la presencialidad, por lo que no espera que el reinicio del año escolar se produzca en el 2022.

“La Dirección Regional de Piura ha sentado una postura a nivel nacional y eso es que, mientras no tengamos de peritos expertos en salubridad pertenecientes al Ministerio de Salud, no podemos dar el inicio de la presencialidad. Los estudiantes no han sido inoculados y son adolescentes, para ello tenemos que esperar el informe. Por el momento está descartado”, expresó.

El Minedu informó que los 1.172 colegios de zonas rurales de Piura, que atienden a 42.000 estudiantes, están habilitados para reanudar las clases con algún nivel de presencialidad y que la decisión de considerarlos aptos para ofrecer esta modalidad de servicio educativo corresponderá a una instancia en la que intervienen el Gobierno regional, los Gobiernos locales, los directores, docentes y padres de familia.