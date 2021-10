Mario Carhuapoma sobre posible renuncia a EsSalud: “No he tenido ninguna comunicación oficial”

Mario Carhuapoma Yance informó que aún no maneja información oficial sobre una eventual renuncia a su cargo como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud). En esa línea, señaló que se reunirá con la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, el día viernes 22 de octubre para tocar diversos temas. Cabe resaltar que todo quedaría en manos de la titular de este sector.

“Con respecto, saludo la designación y el proceso de transferencia de Betssy Chávez. Mientras tanto no he tenido ninguna comunicación oficial, más bien, el día de mañana (22 de octubre) me reuniré personalmente con ella. Mal haría en tener una información que no sea oficial”, dijo.

Así también, acotó que el presidente Pedro Castillo aprueba su trabajo en el actual cargo. “Hay absoluta confianza por el bien de los asegurados”, agregó.

En las últimas semanas, el funcionario fue cuestionado por designar cargos a personas que no cumplían con los requisitos mínimos para asumir dicho trabajo. Así también, podría haber recibido un doble sueldo por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud) y como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

En esa línea, en conferencia de prensa, Carhuapoma precisó que sí dio la suspensión para que no se le otorgue el sueldo mediante un documento y que pidió una licencia con goce de haber para dejar de lado su pago. “Actualmente, solo percibo mi pago de EsSalud”, dijo.

Asimismo, Carhuapoma rechazó cualquier tipo de violencia de género durante la conferencia de prensa, luego de hablar sobre la denuncia de violencia familiar interpuesta por su esposa en el 2016. Allí, aseguró que “el tema ya fue terminado en su momento”. Adicionalmente, se le suma una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

