La Perla: asaltan salón de belleza y se llevan laptop del local

Con información de Deysi Portuguez/URPI-LR

Un sujeto provisto de un arma de fuego irrumpió en un salón de belleza ubicado en la cuadra tres de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla (Callao) para robar una laptop valorizada en 5.000 soles. La dueña del negocio pide mayor seguridad en la zona.

El hecho se registró a las 6.45 p. m. de este martes cuando la propietaria, junto a su compañera, se encontraban atendiendo a una clienta. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre de gorra que desciende de un auto oscuro, se pega a la reja del local, saca un arma de fuego y comienza a amenazar a las mujeres pidiéndoles la laptop y celulares.

PUEDES VER Surco: vecino denuncia que fue agredido por fiscalizadores municipales

Ante el temor de que dispare, una de ellas entrega la laptop y el sujeto emprende la fuga hacia el vehículo que lo estaba esperando unos metros más adelante.

“Le preguntó a mi compañera por el corte a caballero y (ella) le dijo que no atendemos a caballeros. Ahí fue que sacó la pistola. Nos dijo que nos iba a matar, que no le costaba meternos un plomazo en la cabeza y matarnos. Como la hicimos larga para entregarle la laptop, ya no le llegamos a entregar celulares y se fue corriendo”, contó Shirley Aguirre, dueña del salón.

PUEDES VER Arequipa: saquean tráiler que se volcó y trasladaba latas de leche en Chala

La dueña sospecha que dos sujetos que llegaron una hora antes a querer atenderse habrían informado que en ese salón había una computadora portátil. Shirley pide mayor resguardo policial en el lugar.

“Que patrullen más esta zona, es una zona transitada, por los paraderos que hay. Han intentado asaltar en la madrugada pero no han podido. Ahora tengo que redoblar la seguridad”, señala.