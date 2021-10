Hombre con bala en el corazón sobrevivió gracias a proeza médica

Expertos del Hospital María Auxiliadora, ubicado en San Juan de Miraflores, lograron extraer exitosamente una bala alojada en el corazón de un hombre de 43 años. Se trata de Leonardo Lozano Huamán, quien salvó de morir tras ser atacado con un arma de fuego en su natal Cajamarca.

El ataque ocurrió el pasado 17 de setiembre cuando Leonardo se dirigía a su casa en el caserío La Hacienda, Cajamarca, luego de sostener una reunión de trabajo. De pronto, fue atacado a balazos por unos desconocidos. Fuentes cercanas al caso indicaron que los hechos aún se encuentran en investigación.

“Se va hacer las investigaciones, yo estaba viniendo del trabajo y no pensaba que me iba a suceder esto y gracias a Dios que hasta el momento estoy con bien. Ya quiero volver a mi tierra, contento por mi familia que me espera, mis hijos”, indicó Lozano a La República.

Según la doctora Yany Cuba, uno de los proyectiles impactó debajo de la arteria coronaria derecha del corazón comprometiendo el órgano vital. Asimismo, señaló que el paciente ingresó el 19 de setiembre con otras complicaciones en los pulmones, por lo que tuvieron que esperar dos semanas más para poder intervenirlo.

La cirugía de extracción duró aproximadamente 5 horas y participaron alrededor de 10 médicos especialistas para retirar el proyectil. La intervención tuvo éxito. Por el momento, continúa con terapias de rehabilitación y en los próximos días ya podría salir de alta.

Los familiares de Leonardo Lozano cuentan las horas para poder reencontrarse con él, además, están agradecidos con los galenos por salvar la vida del hombre de 43 años.