Comas: delincuentes ingresan a vivienda y atacan a dueño para robarle

Con información de Raúl Egusquiza/URPI-LR

Aproximadamente a las 3.40 a. m. de este jueves 21 de octubre, dos delincuentes armados con objetos punzocortantes llegaron hasta una vivienda ubicada en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas.

Tras encontrarse en los exteriores del recinto, uno de los malhechores rompió la ventanilla de la puerta y logró abrir la cerradura. Luego de esa maniobra, se produjeron sonidos que alertaron a las personas que se encontraban al interior del inmueble.

El propietario, Pedro Orlando Landa Luis, al ser alertado por su sobrina, decide salir de su habitación y enfrentar a estos dos sujetos, quienes arremetieron contra él, propinándole varios cortes en la espalda, brazos y cabeza.

“Yo a los señores los encontré dentro de mi casa, mi sobrina me ha llamado porque escuchó bulla, es donde yo salí y me estaban esperando en el segundo piso, me corretearon y yo me tropecé en las escaleras. Es ahí donde me empezaron a apuñalar por todos lados”, detalló el agraviado a La República.

Los sujetos, al escuchar la sirena de una de las patrullas del Serenazgo que se encontraba rondando la zona, descendieron de la casa para emprender la fuga. En ese momento, se inició una persecución por cinco cuadras, en la que los serenos tuvieron que bajar de la unidad y enfrentarse a los delincuentes que los amenazaban para no ser detenidos.

Finalmente, se logró la captura de Jefferson Jean Pier Blas Arroyo y Alonso Smith Sacramento, quienes fueron derivados a la comisaria de la Pascana para las investigaciones del caso. Mientras que Pedro Landa fue traslado al hospital de Collique para que le revisen las lesiones causadas por los delincuentes.