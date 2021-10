Ate: hombre denuncia que robaron sus documentos hace dos años y ahora suplantan su identidad para asaltar

Tomás Marcos Pacheco Aliaga es víctima de la suplantación de identidad por parte de un delincuente, quien incluso roba usando su nombre y documentos. De acuerdo al testimonio del agraviado, este criminal se haría pasar por él, ya que le robó sus documentos en el año 2018. En esa línea, el hombre sostuvo que este ladrón le arrebató sus pertenencias cuando realizaba un traslado de medicinas desde Ñaña hasta Chosica.

Asimismo, no solo le asaltaron, sino también secuestraron. Tras ello, se llevaron sus documentos y algo de dinero. Dos años después, el Ministerio Público abrió una investigación contra el hombre por hurto agravado; no obstante, él niega estos delitos.

PUEDES VER: PNP detiene a funcionarios de la Municipalidad de Huaura acusados de integrar banda criminal

“Ahora, ya va dos o tres veces, según lo reportado, pero también pueden ser más. Esta persona está suplantando mi identidad para delinquir”, dijo en Latina. Tomás Pacheco mencionó que hace una semana tuvo que asistir a una audiencia de la Fiscalía para indicar que no era el ladrón, e incluso, la nueva víctima de robo mencionó a las autoridades que “efectivamente, no era la persona”.

“Esta semana han robado a un camión de una persona. Ahora, me he encontrado cara a cara con la persona agraviada y me ha dicho que no soy esa persona. Dijo que me habían suplantado”, sostuvo. Por otro lado, el señor acotó que sí sacó un duplicado e hizo su denuncia en la comisaría de Santa Clara, pero esto no ha servido para probar su inocencia.

La víctima ha pedido a la PNP que den con el paradero de este sujeto, puesto que no le permiten trabajar por sus antecedentes penales o judiciales. Hasta el momento, no se ha dado con la identidad del delincuente.