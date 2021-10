Surco: vecino denuncia que fue agredido por fiscalizadores municipales

Con información de Vanessa Trebejo/URPI-LR

El pasado martes 19 de octubre, cerca de las 10 de la mañana, el vecino Julio Cesar Mendoza Vargas (50 años) denunció que fue agredido por Juan José García Gómez y Agneta Juissa Facho Palacios, quienes laboran para el área de Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Surco.

Este hecho ocurrió dentro de las instalaciones del depósito de vehículos en el distrito, ubicado en la calle Sacramento 185. El denunciante, quien fue a recoger su vehículo, comenta que todo dio inicio cuando comenzó a grabar que otra persona estaba protestando porque se llevaron su auto.

“La agresión comenzó cuando vi que un señor estaba reclamando por su vehículo que era injusto, comencé a grabar y entonces el señor Juan José García Gómez, entonces me increpó por estar grabando, me empujó al piso y pateó. Después cuando aparentemente nos quiso separar la señorita Agneta Juissa Facho Palacios, pero por el contrario me agredió doblando mi mano hacia atrás, lo que ocasionó un fuerte dolor en la mano”.

PUEDES VER Digemid alerta sobre casos de miocarditis y pericarditis tras vacunación con Pfizer

Producto de esta agresión, Julio Cesar Mendoza comenta que viene sobrellevando fuertes dolores en la mano y nariz. “Tengo el dedo roto, parece que tuviera el tabique desviado. Ayer me fui a sacar el peritaje y no había sistema por ello no me pudieron atender”, comentó.

“Desde que llegamos junto a mi esposa a recoger mi vehículo me respondían de manera altanera. Me dijeron que si seguía haciendo preguntas se iban a demorar más. Yo jamás pensé que me podía pasar esto, yo fui a pagar mi multa y retirarme del lugar. Pero terminé siendo golpeado. Yo pido justicia, no puede ser que estén agrediendo a los vecinos por nada”, finalizó el denunciante.

Municipalidad de Surco responde ante agresión

Ante los hechos ocurridos, La República se contactó con Ronald Rojas, jefe de Operaciones de Fiscalización de la Municipalidad de Surco, quien nos brindó su descargo.

“La municipalidad de Surco rechaza rotundamente cualquier tipo de violencia venga de donde venga. El personal el cual fue visto agrediendo a un vecino ha sido separado del área de grúa”, señaló.

“Sin embargo, el vecino también propina insultos, agravios, golpes, patadas hacia el personal. Además se habla de tocamientos indebidos a una compañera Julissa Facho, quien hoy estará realizando su denuncia en la Comisaria Sagitario. Rechazamos cualquier acto de violencia y lamentamos los hechos ocurridos”, finalizó.