Puente Piedra: buscan a menor de 12 años que desapareció tras salir a comprar gaseosa

Por: Mary Luz Aranda / URPI - LR.

Desde el último martes 19 de octubre, Vanesa Romero vive una pesadilla al no saber el paradero de su hija Valeska Xiomara Moreno Romero, de 12 años, quien salió por una bebida y no regresó a su casa, ubicada en la avenida Los Olivares, en el distrito de Puente Piedra.

“La cuidadora de mi hija me comentó que salió a comprar una gaseosa alrededor de las 2.00 p. m. y ya habían pasado 15 minutos que no regresaba. Cuando la observó desde la vivienda, vio que no se dirigió a la tienda, sino al lado de la pista”, narró la progenitora a La República.

La mujer, en su angustia por no saber la ubicación de la menor de edad, trató de contactarla, pero nunca respondió a sus llamadas ni sus mensajes hasta la fecha. Al ser madre soltera y encontrarse en Tumbes por temas laborales, se vio en la necesidad de retornar a Lima para seguir con la búsqueda.

PUEDES VER Callao: joven de 35 años desaparece luego de visitar a su madre

“La llamé y no contestaba, vi que me bloqueó el celular. Ella tiene un aplicativo instalado en su móvil donde yo puedo monitorear su ubicación. Por ello, logré tomar capturas donde vi que llegaba a distintas zonas de Villa María Del Triunfo y perdí su señal a las 5.59 p. m. en Chorrillos”, contó su madre.

La familia teme lo peor, ya que podría haber sido raptada por desconocidos, luego de que un pariente y una de sus amistades le mencionara que la desparecida se contactó para pedir ayuda.

“Estaba yendo a comprar por una librería y había una carro donde bajaron unos chicos. No sé, estoy en el carro . No se dieron cuenta de que tengo el celular porque se cayó de mi pantalón, pero no sé dónde estoy, ayúdame por favor. No le digas a mi mamá para no arruinar su viaje, yo soñé esto, pero creí que era un sueño. Ayúdame, por favor. Tengo miedo”, indicó la desaparecida en un mensaje de texto que envió a su tía.

PUEDES VER Lurigancho-Chosica: menor de 11 años salió de su casa y ya va tres días desaparecida

Según el parte policial, la menor es de tez mestiza, cabello castaño oscuro, cara ovalada, nariz recta, contextura delgada y de 1.50 m. de estatura. Si la has visto o tienes información sobre su paradero, comunícate al 939 998 708.