Ica: ofrecían plazas laborales en el hospital regional a cambio de S/ 13.000

El Consejero Regional de Ica, César Magallanes, difundió la conversación de una presunta organización delictiva que ofrecía puestos laborales en el hospital Regional a cambio de 13.000 soles. De acuerdo a TV Perú, en el audio se escucha que la técnica en enfermería, Rosario Cevallos, explica el procedimiento fraudulento, e incluso, se compromete a firmar un documento que certifique la recepción del dinero en calidad de préstamo.

“Yo le pongo los 13.000, yo me llevo 12 y tú te quedas con los 1.000 y al día siguiente salen los resultados con su nombre (...). Entonces, si dudan, ya se le hace un papel. Yo Rosario Zevallos, recibo de tal persona en calidad de préstamo. Nunca voy a decir que van a entrar al hospital regional. ¿No es cierto? Mi firma, mi sello, mi DNI para que no piense que le vamos a engañar”, dijo.

Además, señaló que si no se conseguían los cupos para el hospital regional de Ica, los postulantes serían colocados en Cachice. “Y si por A o B no pudiese ser, normal, se le devuelve su dinero y la siguiente semana sale Cachiche y salen otras 35 plazas. No hay nada que perder”, comentó.

Suspenden el concurso público

Tras la filtración del audio que revelaría la existencia de una organización delictiva dentro del hospital Regional de Ica, el Dr. Javier Grados manifestó que el concurso público fue cancelado para investigar a los presuntos involucrados. “Esta persona tendrá que decir quién le dijo o quiénes le dijeron que solicite dinero”, enfatizó.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Anticorrupción de Ica investigan el caso donde también estarían implicados altos funcionarios del mencionado nosocomio.