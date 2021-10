Cercado de Lima: taxista resulta ileso tras ser atacado con once balazos

Con información de María Pía Ponce/URPI-LR

Un taxista estuvo a punto de morir luego de que su vehículo fuera atacado con once disparos por unos sujetos en el Cercado de Lima. La agresión ocurrió aproximadamente a las 11.30 p. m. a unos metros de su vivienda, en el cruce de las avenidas 28 de Julio y 3 de Febrero.

El agraviado, identificado como David Quispe Lapa, manifestó que se encontraba dentro de su taxi viendo su celular cuando se percató de que un desconocido comenzó a disparar hacia su vehículo. Finalmente, este huyó con un cómplice que lo esperaba a bordo de una motocicleta para darse a la fuga.

“En la noche yo estaba estacionando mi carro acá y viendo mi celular. En ese momento suena y escucho los disparos contra mí y me sorprende. Gracias a Dios, no me cayó ningún disparo, pero se ve la intención de ellos de matarme”, sostuvo.

Según lo que refieren las cámaras de seguridad, el atacante caminó desde la avenida 28 de Julio hasta donde se encontraba el vehículo estacionado y comenzó a disparar.

Afortunadamente el agraviado, quien no sufrió ninguna herida de bala, sostuvo que no tiene enemigos, por lo que sospecha haber sido confundido con otra persona. “Yo no tengo problemas con nadie acá, pero puedo sospechar de gente que se haya confundido con mi persona o grupos de pandillas de la zona (…) para cobrar cupos”, manifestó.

Agentes de la comisaría del distrito atendieron la denuncia y ya vienen investigando el caso. El conductor afectado solicitó las imágenes captadas por cámaras de seguridad que se encuentran en los alrededores de la zona, a fin de poder identificar a los atacantes de este hecho. “Esto no solamente puede sucederme a mí sino a otro vecino”, lamentó.