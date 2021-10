VMT: hombre intentó asesinar a su prima para robar en el interior de su vivienda

Los gritos de pedido de auxilio de una menor, que se encontraba retenida en una habitación junto a su prima, alertaron a los vecinos de la calle A en San Gabriel Alto, en Villa María del Triunfo. Los moradores de la zona detuvieron a un hampón que minutos antes habría intentado acabar con la vida de una de las jóvenes.

Las víctimas, una joven de 20 años y una menor de 16, fueron maniatadas y encerradas en el cuarto, luego de que Julio César Falcón Cahuana (28), primo de ambas, irrumpiera en el inmueble acompañado de su cómplice para cometer un robo.

Una amiga dio aviso a los vecinos de los gritos que salían de la vivienda de la señora Luisa, la madre de la adolescente.

“Vengo y no me abren la puerta, mi hermana me contesta y me dice que la han secuestrado, la han ahorcado. Era Julio Cesar Falcón Cahuana, mi primo”, contó un familiar a La República.

Fuentes cercanas al hecho indicaron que Falcón Cahuana agredió físicamente a una de las víctimas y que también intentó acabar con su vida, por lo que la agraviada fue llevada a un centro de salud.

“Él rompe la puerta y cuando ingresa, mi prima grita auxilio por la ventana. Una amiga me llama y me dice: ‘Algo pasa en mi casa porque alguien está pidiendo ayuda’, y es cuando vengo. En la cuarta llamada, (la menor) me contesta y me dice alterada que la tienen secuestrada y yo empiezo a gritar”, narró.

Los vecinos, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, lograron impedir que el facineroso y su compinche, quienes tenían en su poder una laptop y 250 soles en efectivo, se dieran a la fuga.