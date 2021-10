SJM: policía atropelló a un repartidor y una madre de familia e intentó darse a la fuga

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

Un hombre atropelló a un repartidor y a una madre de familia en el cruce de las avenidas Agustín La Rosa y Reforma Agraria, en el distrito de San Juan de Miraflores. Tras el accidente, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue detenido por los vecinos, quienes denunciaron que se trataría de un efectivo policial. El hecho ocurrió el último lunes 18 de octubre, en horas de la noche.

Un equipo de La República se acercó al lugar de los hechos. El efectivo responde al nombre de Jairo Samuel Alva Mercado, 28 años, y es suboficial de segunda de la PNP. Según los testigos, conducía un auto color rojo; además, vestía un uniforme de la institución y se encontraba en presunto estado de ebriedad. Los vecinos comentaron que el agente intentó huir, pero fue retenido.

Ante esta situación, los moradores quisieron golpearlo y, en su indignación, rompieron las lunas del vehículo del policía, quien llevaba cajas de bebidas alcohólicas en su interior.

“Yo me encontraba laborando y dejando una entrega. No obstante, antes de llegar a mi tienda, sufrí un accidente e impactaron mi moto. Se da a la fuga y me deja a mi suerte. Me llevaron a la clínica y ahorita me siento adolorido”, añadió Javier Puri, el repartidor que sufrió el atropello.